Một ngân hàng thu phí 200.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư dưới 3 triệu đồng, nhiều nhà băng khác cũng áp dụng

Nhiều ngân hàng thu phí với tài khoản có số dư thấp

Ngân hàng Eximbank mới đây thông báo áp dụng biểu phí mới từ đầu tháng 12. Theo đó, nhà băng này thu 11.000 đồng mỗi tháng (đã gồm VAT) đối với tài khoản có số dư bình quân tháng dưới 500.000 đồng. Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều người đang sử dụng tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, thực tế, chính sách thu phí đối với tài khoản không duy trì đủ số dư bình quân hàng tháng không phải là mới, bởi nhiều ngân hàng đã và đang áp dụng, tùy theo loại tài khoản hoặc gói dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Chẳng hạn, HSBC thu 200.000 đồng mỗi tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 3 triệu đồng/tháng. Standard Chartered áp dụng mức phí 100.000 đồng/tháng nếu tài khoản có số dư tối thiểu dưới 1 triệu đồng. PVcomBank thu 10.000 đồng/tháng khi số dư bình quân dưới 2 triệu đồng.

Tại VPBank, phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng được áp dụng với tài khoản thanh toán thông thường có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng. Trong khi đó, BIDV miễn phí quản lý đối với tài khoản đầu tiên nếu khách hàng có phát sinh giao dịch trong tháng liền trước. Trường hợp tài khoản không phát sinh giao dịch hoặc tài khoản thứ hai trở đi, ngân hàng này thu 3.300 đồng khi số dư bình quân từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng, và 5.500 đồng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu đồng. Riêng nhóm khách hàng cao cấp được miễn phí quản lý tài khoản.

Một số ngân hàng khác như LPBank, Sacombank, ABBank, OCB… cũng áp dụng phí đối với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng lựa chọn miễn phí hoàn toàn, như Techcombank, MB,….

Mức phí quản lý tài khoản tại một số ngân hàng đối với tài khoản có số dư dưới mức tối thiểu. (Nguồn: Tổng hợp)

Các ngân hàng có đang "tận thu"?

Việc một số ngân hàng điều chỉnh chính sách phí đối với tài khoản số dư thấp khiến xuất hiện những ý kiến cho rằng các nhà băng đang "tận thu".

Thực tế, trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng, nguồn thu từ lãi tín dụng vẫn giữ vai trò chủ đạo, thường chiếm khoảng 70-80% tổng thu nhập hoạt động. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi, dù có xu hướng tăng những năm gần đây, song vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn, phổ biến ở mức 10-20% tổng thu nhập.

Riêng thu nhập từ dịch vụ bao gồm nhiều khoản phí khác nhau, như phí thanh toán, phí thẻ, phí chuyển khoản, phí quản lý tài khoản và các dịch vụ ngân hàng số. Trong nhóm này, phí quản lý tài khoản chỉ chiếm một phần nhỏ, thấp hơn đáng kể so với phí thẻ tín dụng hoặc doanh thu từ phân phối bảo hiểm, vốn là những nguồn thu chính trong mảng dịch vụ của nhiều ngân hàng.

Số liệu 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy, ngay cả ở nhóm ngân hàng định hướng bán lẻ và dịch vụ, quy mô thu nhập thuần từ dịch vụ vẫn thấp hơn đáng kể so với thu nhập lãi thuần. Biểu đồ so sánh thu nhập từ dịch vụ và thu nhập lãi thuần của 15 ngân hàng niêm yết cho thấy, thu nhập từ dịch vụ cũng chỉ bằng khoảng 9-30% so với quy mô thu nhập từ lãi thuần.

(Nguồn: Tổng hợp)

Đáng chú ý, ngay trong nhóm thu nhập từ dịch vụ, phí quản lý tài khoản chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với các nguồn thu khác như phí thẻ tín dụng, phí bảo hiểm hay dịch vụ thanh toán. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng hoặc áp dụng phí quản lý tài khoản theo số dư bình quân tháng không tạo ra tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của ngân hàng, nếu xét trên quy mô tổng thu nhập.

Theo một số chuyên gia ngân hàng, chính sách thu phí đối với các tài khoản có số dư thấp không nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, mà chủ yếu để bù đắp chi phí vận hành và quản lý tài khoản. Mỗi tài khoản thanh toán, kể cả tài khoản có số dư rất nhỏ hoặc ít giao dịch, vẫn phát sinh chi phí liên quan đến hạ tầng công nghệ, bảo mật, lưu trữ dữ liệu và tuân thủ quy định. Việc thu một khoản phí nhất định giúp ngân hàng phân bổ chi phí hợp lý hơn giữa các nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, thu phí tài khoản số dư thấp còn là công cụ sàng lọc các tài khoản không hoạt động, hạn chế tình trạng mở nhiều tài khoản nhưng không sử dụng hoặc gần như không phát sinh giao dịch. Điều này giúp ngân hàng giảm số lượng tài khoản "ngủ đông", nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cơ sở khách hàng, trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng phải đầu tư lớn cho hạ tầng số và an toàn hệ thống.