3 dấu hiệu tiền bạc đang không hài lòng với bạn

Không phải đợi tới lúc hết tiền mới gọi là nghèo. Có những dấu hiệu rất âm thầm: thu nhập nhìn vẫn ổn, cuộc sống vẫn “bình thường”, nhưng tài chính thì đang đi lùi từng chút một.

1. Thu nhập không thấp, nhưng tháng nào cũng không dư

Bạn không lương thấp, thậm chí còn tăng theo thời gian. Nhưng tiền vào bao nhiêu thì tiền ra bấy nhiêu, cuối tháng luôn về con số gần 0. Vấn đề không nằm ở mức sống cao, mà ở chỗ không có khoản “để lại” cho tương lai. Khi không dư được đồng nào, bạn không tích luỹ, không đầu tư, cũng không có vùng đệm cho rủi ro. Tài chính đứng yên nhiều năm chính là đang nghèo dần.

2. Cuối tháng lúc nào cũng loay hoay xoay tiền

Không đến mức vay nợ, nhưng luôn phải tính toán từng ngày chờ lương: hoãn mua sắm, né lời rủ đi chơi, mong tháng này đừng phát sinh chuyện gì. Trạng thái này lặp đi lặp lại khiến bạn sống trong cảm giác căng thẳng âm ỉ. Bạn không thiếu tiền nghiêm trọng, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự yên tâm - đó là dấu hiệu rất rõ của tài chính yếu.

3. Không dám nghỉ việc dù rất mệt

Đây là dấu hiệu rõ nhất. Khi bạn không có quỹ dự phòng đủ vài tháng, mỗi quyết định đều bị tiền chi phối. Bạn ở lại một công việc không phù hợp chỉ vì sợ đứt thu nhập, sợ không xoay nổi chi phí sinh hoạt. Lúc này, tiền không còn là công cụ - nó trở thành thứ trói bạn lại.