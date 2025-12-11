3 ảo tưởng về tiền không trừ một ai

Tuổi 20-30 là giai đoạn kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó, vừa háo hức trải nghiệm vừa loay hoay tìm hướng đi. Và cũng là lúc ai cũng mắc vài lầm tưởng tưởng nhỏ nhưng đủ giữ tài chính đứng yên nhiều năm. Đây là 3 cái bẫy nhẹ nhàng nhưng cực phổ biến.

1. Nghĩ lương tăng thì tự khắc dư tiền

Sự thật là thu nhập tăng không cứu nổi thói quen tiêu tiền cảm tính. Bạn được tăng lương 2–3 triệu, nhưng lại thêm vài cuộc đi chơi, upgrade điện thoại, thử quán mới… Kết quả: cuối tháng vẫn trắng ví. Không có kế hoạch, lương tăng bao nhiêu cũng… rơi hết vào túi người bán.

2. Tiết kiệm miệt mài nhưng không chịu tăng thu nhập

Nhiều người trẻ rất kỷ luật trong tiết kiệm, nhưng mức thu nhập thì đứng yên năm này qua năm khác. Bạn có thể cắt trà sữa, giảm xe ôm công nghệ hạn chế chi tiêu, nhưng nếu thu nhập không nhích lên, bạn chỉ đang cố “co kéo” trong một chiếc áo đã chật. Tài chính không khá lên nếu chỉ biết cắt mà không biết kiếm thêm.

3. Tưởng săn sale là tiết kiệm

Sale chỉ tiết kiệm khi bạn mua thứ vốn đã cần. Còn mua vì rẻ thì là chi tiêu, không phải tiết kiệm. 80% giỏ hàng trong mùa sale là đồ bạn sẽ quên sau 2 tuần. Người trẻ hay nhầm lẫn “mua hời” với “mua hợp lý”, và đó là lý do ví lúc nào cũng mỏng.