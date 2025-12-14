Hơn 40 tuổi đi làm shipper, người đàn ông tiết lộ: 1 tiếng có thể kiếm 1 triệu!

Omar Ford bắt đầu công việc giao đồ ăn khi đã ngoài 40 tuổi. Trước đó, ông sống dựa chủ yếu vào tiền hưu trí và trợ cấp khuyết tật, nhưng khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khoản thu nhập cố định ấy không còn đủ để trang trải cuộc sống. Vì vậy từ năm 2021, Omar quyết định đăng ký làm shipper giao đồ ăn cho 2 nền tảng là Uber Eats và DoorDash.

Ban đầu, Omar chỉ coi đây là công việc làm thêm, nhưng dần dần, giao đồ ăn trở thành nguồn thu nhập quan trọng giúp ông cân đối lại tài chính cá nhân.

Theo chia sẻ của Omar Ford, làm shipper không hề “dễ ăn” như nhiều người tưởng. Hôm nào ông cũng làm việc chăm chỉ nhưng thu nhập mỗi ngày 1 khác, ngay cả khi số lượng đơn như nhau. Điều tạo ra sự chênh lệch và khác biệt là khoản tiền tip của khách. Có khách rất hào phóng, sẵn sàng tip vài chục USD cho một đơn hàng nhỏ, nhưng cũng không ít người hoàn toàn không tip dù quãng đường giao xa hay thời tiết khắc nghiệt.

Omar thừa nhận ông từng gặp những trải nghiệm không mấy dễ chịu với khách hàng, từ việc bị phàn nàn vô lý cho tới những đơn hàng bị hủy vào phút chót khiến công sức coi như đổ sông đổ biển. Dù vậy, ông vẫn cho rằng số tiền kiếm thêm được là xứng đáng, bởi có những giờ cao điểm, tổng thu nhập của ông có thể lên tới 40 USD/giờ (khoảng 1 triệu đồng).

Omar Ford

Không chỉ Omar Ford, nhiều tài xế khác cũng có chung cảm nhận rằng tiền tip quyết định phần lớn thu nhập thực tế của nghề shipper.

Sergio Avedian - Một shipper lâu năm tại Los Angeles và cũng là người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giao đồ ăn, cho biết nếu chỉ nhìn vào mức tiền nền tảng trả thì nghề này khó có thể sống được. Theo Sergio, trước khi trừ chi phí, một shipper có thể kiếm khoảng 22 - 25 USD/giờ (khoảng 550.000 - 625.000 đồng), nhưng chi phí xăng xe, bảo dưỡng, hao mòn phương tiện thường tốn không ít. Chính vì vậy, nếu không có tiền tip, thì thu nhập thực tế của nghề shipper sau khi trừ đi các “chi phí ngầm”, thường rất “mỏng”.

Sergio nhấn mạnh rằng tiền tip không phải là “tiền thưởng thêm” mà gần như là yếu tố sống còn đối với người làm nghề shipper. Ông thẳng thắn nói rằng nếu khách hàng không tip, việc giao hàng có khi còn lỗ. Với ông, những ngày kiếm được nhiều tiền thường là những ngày khách tip đều tay, đặc biệt vào giờ cao điểm, cuối tuần hoặc khi thời tiết xấu. Có hôm, chỉ riêng tiền tip đã chiếm quá nửa thu nhập trong ngày.

Jeff Hoenig (63 tuổi) - Một shipper khác cũng có trải nghiệm tương tự. Ông cho biết tiền tip chiếm khoảng 18% tổng thu nhập của mình. Nghe thì có vẻ không quá lớn, nhưng nếu thiếu khoản này, thu nhập hàng giờ của ông sẽ giảm đáng kể. Jeff nói rằng với những shipper lớn tuổi như ông, khách hàng không tiếc tiền tip, đôi khi vì thương cảm. Bởi vậy, ông luôn cố gắng giữ thái độ lịch sự, lái xe cẩn thận để không làm hỏng đơn hàng và hy vọng nhận được sự hài lòng và một khoản tip xứng đáng.

Ảnh minh họa

Tựu trung, với những người trung niên làm nghề shipper, đa số đều hiểu rằng thái độ làm việc cũng như thái độ với khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Một phần vì họ cần tiền tip, một phần vì họ hiểu rằng ở tuổi đó, nếu không làm shipper, bản thân không còn lựa chọn nghề nghiệp nào khác.

Thế nên dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ chi phí tăng cao cho tới sự phụ thuộc lớn vào tiền tip, những tài xế như Omar Ford, Sergio Avedian hay Jeff Hoenig vẫn bám trụ với nghề. Với họ, nghề này thực sự là lối thoát, là “cần câu cơm”.

Dẫu vậy, họ cũng thừa nhận: Điều khó khăn nhất của nghề shipper là sự bấp bênh. Không ai biết trước hôm nay khách có tip nhiều hay không, đơn hàng có đều không, hay hệ thống có gặp trục trặc gì không. Có những ngày chạy cả buổi nhưng đơn ít, tiền tip gần như bằng 0. Ngược lại, cũng có ngày chỉ cần vài giờ cao điểm là đã đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt của cả tuần. Chính sự thất thường ấy khiến họ đi làm trong trạng thái bất an, và chỉ có thể thở phào vào cuối ngày - nếu hôm đó chạy được nhiều đơn và được nhiều tiền tip; còn không, cảm giác lo lắng tiếp diễn tới tận cuối ngày hôm sau.

(Nguồn: Business Insider)