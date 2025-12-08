Kiếm 1,5 tỷ USD trong vòng 6 tiếng: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, thậm chí đứng số 1 thế giới

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 8/12, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở mức giá trần 152.700 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau ngày chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vingroup đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng.

Ở quy mô hiện tại, vốn hóa của Vingroup đang dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, cao hơn tổng giá trị vốn hóa của nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước và tư nhân lớn nhất (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank) cộng lại.

Biến động giá cổ phiếu VIC đã tác động đến thống kê tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Dữ liệu thời gian thực từ Forbes ghi nhận tài sản của ông Vượng ở mức 25,6 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với phiên trước.

Mức tăng này đưa ông vào nhóm những tỷ phú có giá trị tài sản ròng gia tăng mạnh nhất trong ngày 8/12/2025 và xếp thứ 84 trong danh sách người giàu thế giới.

Bên cạnh diễn biến giá cổ phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 77.000 tỷ đồng sau phát hành, hoạt động đầu tư của Vingroup cũng ghi nhận nhiều thông tin mới. Theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây, tập đoàn sẽ tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Các dự án bao gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (quy mô 461 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW, vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất gần 500 MW, vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Kỳ Trinh (quy mô 84 ha, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng). Đây là các dự án nằm trong danh mục công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về định hướng mở rộng hoạt động, Vingroup đang triển khai các bước đi tại thị trường quốc tế và hạ tầng trong nước. Tại Congo, tập đoàn đã lập công ty con với vốn 28 triệu USD nhằm nghiên cứu phát triển dự án đô thị và chuyển đổi phương tiện xanh. Trong nước, doanh nghiệp đang đề xuất nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao như Bắc - Nam (tổng vốn ước tính 61 tỷ USD), Hà Nội - Quảng Ninh và TP.HCM - Cần Giờ (đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận).

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm cho thấy Vingroup đạt doanh thu thuần gần 170.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng.