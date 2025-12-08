Giá vàng đi lên, giá bạc rơi khỏi đỉnh

Theo dữ liệu sáng 8/12, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.212,70 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giữ ở mức 4.241,30 USD/ounce.

Đồng USD giảm nhẹ, dao động gần mức thấp nhất trong một tháng ghi nhận đầu tháng 12, qua đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - cho biết dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) mới công bố “không tạo ra cú sốc nào”, giữ nguyên kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. “Kỳ vọng về điều kiện tiền tệ nới lỏng đang nâng đỡ giá vàng, trong khi khả năng Fed hạ lãi suất cũng góp phần kìm hãm sức mạnh của đồng USD”, ông nhận định.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/12. Ảnh: ABC News.

Những phát biểu mang xu hướng “ôn hòa” từ nhiều quan chức Fed gần đây càng củng cố kỳ vọng về chính sách nới lỏng. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đặt cược khoảng 88% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 9-10/12.

Trong khi vàng hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, giá bạc lại quay đầu giảm 0,4%, xuống 58,06 USD/ounce, sau khi lập đỉnh mới 59,32 USD cuối tuần trước. Tuy nhiên, kim loại này vẫn tăng hơn 100% từ đầu năm đến nay. Bạc tiếp tục được đánh giá là còn dư địa tăng giá do nhu cầu công nghiệp mạnh và kỳ vọng nguồn cung sẽ thiếu hụt đến năm 2026.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạch kim tăng 0,7%, lên 1.653 USD/ounce, trong khi palladium giảm nhẹ 0,1%, xuống 1.455,97 USD/ounce.