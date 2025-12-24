Giá vàng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 159 triệu đồng/lượng bán ra. Đây tiếp tục là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Tuy nhiên, giá mua vào các doanh nghiệp niêm yết chênh nhau từ 100.000 - 500.000 đồng/lượng. Theo đó, giá mua vào Mi Hồng 157,5 triệu đồng/lượng; giá mua vào Bảo Tín Mạnh Hải 157,1 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới.

Mức tăng giá mạnh của vàng miếng đã nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn các thương hiệu lên 1,5 - hơn 3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng….

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.506 USD/ounce, tăng 82 USD so với sáng qua. Đây cũng là mốc kỷ lục mới của giá vàng thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.123 - 26.403 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.920 đồng/USD (mua - bán).