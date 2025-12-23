Giá vàng hôm nay 23/12: Tăng mạnh, lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh ở mức hơn 2,4%, lập đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Các kim loại khác như bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt xác lập các mức cao mới.

Giá vàng tăng mạnh còn nhờ kỳ vọng ngày càng rõ ràng rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Khi lãi suất thấp, các tài sản không sinh lãi như vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị, rủi ro thương mại và xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng mua vàng đã củng cố vai trò “nơi trú ẩn an toàn” của kim loại quý này. Đồng USD suy yếu cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn, do vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 67%, liên tục phá vỡ các mốc lịch sử.

Giá vàng đang trên đà thăng hoa. (Ảnh minh họa).

Trong phiên giao dịch qua đêm, hợp đồng vàng giao tháng 2 đã đạt mức cao kỷ lục. Kim loại quý này tăng giá sau tin tức cuối tuần rằng Mỹ đang theo đuổi tàu chở dầu thứ ba gần Venezuela, khi Tổng thống Trump tăng cường phong tỏa dầu mỏ đối với chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro.

Đợt cắt giảm lãi suất gần nhất của Fed vào ngày 10/12 đã vấp phải ba ý kiến phản đối - nhiều nhất kể từ năm 2019. Các quan chức đang chia rẽ về lộ trình lãi suất phù hợp, với một số nhà hoạch định chính sách lo ngại hơn về thị trường lao động hạ nhiệt, trong khi những người khác cho rằng Fed nên ưu tiên kiềm chế lạm phát đang cao hơn mục tiêu.

Lạm phát của Mỹ đã mắc kẹt quanh mức 3% trong phần lớn một năm rưỡi qua và chi phí đầu vào của doanh nghiệp vẫn đang tăng, điều này có thể dẫn đến việc giá cả tăng trở lại.

Với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường hưởng lợi trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 68% - mức tăng năm mạnh nhất kể từ năm 1979 - nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền trú ẩn và mặt bằng lãi suất thấp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức 4.443, tăng 106 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo gửi khách hàng, Ngân hàng UBS cho biết vàng đã phục hồi rõ nét sau đợt điều chỉnh cuối tháng 10, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất năm nay, trong bối cảnh giá duy trì quanh vùng đỉnh kỷ lục.

UBS nhấn mạnh, căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ liên quan đến Venezuela và nguy cơ siết chặt hơn với ngành năng lượng Nga, đang củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Bên cạnh đó, lãi suất thực tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2022 và triển vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất đã làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó hỗ trợ giá.

UBS cũng cho biết nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư vẫn ở mức cao, dự kiến các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 900 - 950 tấn vàng trong năm nay, qua đó tiếp tục nâng đỡ xu hướng tăng của kim loại quý này.