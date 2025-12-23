Thu nhập bao nhiêu, người trẻ TP.HCM mới tự tin mua nhà?

Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng/tháng – mức mà nhiều người cho là "ổn", nhưng với anh Vũ, chuyện mua nhà vẫn còn khá xa vời.

"Không phải không cố, mà là không biết mình đã đủ điều kiện chưa, rồi mua ở đâu thì an toàn," anh nói. Cảm giác lưng chừng này không hiếm với những người trẻ đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Người trẻ đang tự tin mua nhà ở mức thu nhập nào?

Theo Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản do nền tảng tìm nhà phổ biến Batdongsan.com.vn công bố vào đầu tháng 12/2025, các cặp vợ chồng có tổng thu nhập dưới 30 triệu đồng/tháng hầu như không tự tin khi nghĩ đến chuyện mua nhà. Chỉ khi thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng trở lên, mức độ tự tin mới bắt đầu tăng rõ rệt.

Không chỉ vậy, người mua nhà hiện nay cũng thận trọng hơn nhiều. Phần lớn chỉ sẵn sàng dành 20–40% thu nhập hàng tháng để trả nợ, cho thấy nỗi lo về áp lực tài chính dài hạn vẫn là rào cản lớn. Ngoài giá nhà, các vấn đề như thông tin thiếu minh bạch, pháp lý dự án hay nguy cơ "giá ảo" tiếp tục khiến nhiều người chần chừ.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng: nguồn cung căn hộ giá mềm tại TP.HCM đang tốt hơn Hà Nội. Cụ thể, phân khúc căn hộ dưới 3 tỷ đồng tại TP.HCM chiếm khoảng 21–31% tổng nguồn cung, trong khi con số này ở Hà Nội chỉ khoảng 10%. Điều này phần nào giúp người trẻ và các gia đình thu nhập trung bình tại TP.HCM có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở.

Trước thực tế đó, nhiều người trẻ bắt đầu thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì lo lắng "liệu mình có đủ tiền mua nhà hay không", họ chuyển sang câu hỏi thực tế hơn: "Với khả năng tài chính hiện tại, mình đang có những lựa chọn nào?"

Tìm nhà lý trí với công nghệ và dữ liệu

Để trả lời câu hỏi này, rõ ràng không thể chỉ dựa vào vài tin rao rải rác trên mạng xã hội hay lời giới thiệu truyền miệng. Người mua cần một bức tranh tổng thể về giá, khu vực và mặt bằng chung của thị trường.

Thay vì mất hàng tháng lướt tin không chọn lọc, nhiều bạn trẻ sảnh sỏi công nghệ hiện nay tìm đến các nền tảng bất động sản chuyên biệt để khoanh vùng nhu cầu ngay từ đầu. Trên Batdongsan.com.vn, chỉ với vài thao tác, người dùng có thể lọc theo mức giá, khu vực mong muốn, loại hình nhà ở, diện tích, số phòng ngủ hay tình trạng pháp lý. Bộ lọc chi tiết giúp loại bỏ nhanh những lựa chọn không phù hợp, tiết kiệm đáng kể thời gian.

Một điểm cộng lớn được nhiều người mua đánh giá cao là hệ thống Tin xác thực trên Batdongsan.com.vn – những tin đăng đã được kiểm tra các thông tin cơ bản như sổ đỏ, vị trí, diện tích và mức giá so với mặt bằng chung khu vực.

Ngoài ra, thay vì chỉ đọc mô tả bằng chữ, người mua có thể dùng bản đồ để nhìn tổng quát vị trí bất động sản, khả năng kết nối giao thông, khoảng cách tới trường học, bệnh viện hay trung tâm. Việc so sánh nhiều căn trong cùng khu vực cũng trở nên trực quan hơn.

Đặc biệt, tính năng Lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn giúp người mua dễ dàng tham chiếu mức giá phổ biến, hạn chế tình trạng mua vội hoặc mua "hớ" chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Dù công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, chuyên gia của Batdongsan.com.vn vẫn khuyến nghị người mua nhà cần giữ nguyên tắc cốt lõi: xác định rõ nhu cầu ở thực, giới hạn ngân sách an toàn và trực tiếp khảo sát thực địa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mua nhà tại TP.HCM vẫn là một hành trình không dễ, nhưng khi người mua có trong tay dữ liệu minh bạch và công cụ phù hợp, bài toán an cư trở nên rõ ràng hơn.

Người mua có thể lọc tìm nhà, đất TP.HCM dưới 5 tỷ đồng tại đây.