Tiết kiệm được 3-5 triệu/tháng: Thừa sức mua vàng, làm thêm việc này nữa thì càng yên tâm!

Với không ít người - đặc biệt là người trẻ mới đi làm, thu nhập chưa cao, việc để ra được 3 - 5 triệu đồng mỗi tháng, là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Thu nhập không phải lúc nào cũng tăng đều, mà chi phí sinh hoạt ngày một cao, nên việc giữ lại được một khoản tiền cố định hàng tháng là bước khởi đầu rất tốt. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược phân bổ khoản tiền này, thì hoặc là chúng ta sẽ tiêu mất, hoặc là không tối ưu được tỷ suất sinh lời - dù thế nào thì vẫn là "lãng phí".

Thế nên nếu đang đều đặn để dành được 3 - 5 triệu mỗi tháng, bạn có thể làm ngay 3 việc dưới đây thì chắc chắn: Tiền đẻ ra tiền!

1. Trích 1 - 1,5 triệu đồng xây dựng quỹ dự phòng: Lá chắn tài chính không thể thiếu

Trong mọi kế hoạch tài chính cá nhân, quỹ dự phòng luôn được xem là nền móng đầu tiên và quan trọng nhất! Đây là khoản tiền dùng cho những tình huống không lường trước như chẳng may hỏng xe, laptop "lăn đùng" ra đình công,...

Nếu không có quỹ dự phòng, khả năng cao là chúng ta buộc phải vay mượn hoặc rút tiền từ các khoản đầu tư đang sinh lời để xoay sở, vô hình trung làm đổ vỡ các kế hoạch tích lũy khác.

Với số tiền 3 - 5 triệu đồng dư ra hàng tháng, việc trích ra khoảng 1- 1,5 triệu đồng để xây dựng quỹ dự phòng là hoàn toàn hợp lý. Khoản tiền này nên được để ở những kênh có tính thanh khoản cao. Mục tiêu ban đầu là tích lũy được số tiền tương đương 3 - 6 tháng chi tiêu cơ bản, sau đó mới tính đến việc tối ưu thêm.

Khi đã có "lá chắn" này, bạn sẽ thấy tâm lý thoải mái hơn rất nhiều, bởi mọi quyết định đầu tư hay tích sản sau đó đều không còn bị áp lực bởi nỗi lo thiếu tiền mặt.

2. Mua vàng tích sản: Khoảng 1,5 triệu đồng - Hoàn toàn khả thi!

Với biến động giá vàng như khoảng thời gian gần đây, đa số đều nghĩ rằng: Mua vàng tích sản hàng tháng là chuyện không thể, vì 1 chỉ vàng có khi đã bằng cả tháng lương rồi!

Điều đó nửa đúng, mà cũng nửa sai. Không đủ ngân sách để mua vàng "chẵn chỉ", thì mua vàng theo từng phân. Thị trường vàng hiện nay có những sản phẩm được thiết kế rất linh hoạt, phù hợp với người có thu nhập trung bình nhưng muốn tích lũy bền bỉ từng chút một.

Đơn cử như tại Bảo Tín Mạnh Hải, với sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ - tương đương 1 phân vàng.

BST mang đến hình ảnh trọn vẹn của bốn mùa thịnh vượng cùng thông điệp về sự bền vững, viên mãn và hanh thông trong cuộc sống

Với sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải, giờ ai cũng có thể mua vàng tích sản hàng tháng mà không lo gặp rào cản về ngân sách, cũng như không mất tiền công vì giá bán tương đương giá vàng nhẫn tròn.

Với sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải, giờ ai cũng có thể mua vàng tích sản hàng tháng mà không lo gặp rào cản về ngân sách, cũng như không mất tiền công vì giá bán tương đương giá vàng nhẫn tròn.



Từ ngày 1/1/2026, vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ được mở bán tại các cửa hàng khác thuộc hệ thống vàng Bảo Tín Mạnh Hải.

3. Phần còn lại (nếu có) gửi tiết kiệm dài hạn, tận dụng sức mạnh của lãi kép

Sau khi đã có quỹ dự phòng và một phần tiền dành cho mua vàng tích sản, khoản còn lại dù không quá lớn nhưng vẫn có thể sinh lời đều đặn, nếu bạn gửi tiết kiệm dài hạn, và tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Gửi tiết kiệm dài hạn đều đặn giúp hình thành thói quen kỷ luật tài chính và tạo ra một khoản tiền tăng trưởng ổn định theo thời gian. Khi cộng dồn nhiều năm, số tiền này có thể trở thành nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống như làm vốn kinh doanh, hay đầu tư vào việc học. Điều quan trọng là chọn kỳ hạn phù hợp với dòng tiền, tránh rút trước hạn để không làm gián đoạn quá trình tích lũy.

Khi kết hợp cả 3 hướng đi trên, số tiền 3 - 5 triệu đồng để dành mỗi tháng không còn là con số nhỏ. Ngược lại, nó trở thành một hệ thống tài chính cá nhân đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn vừa vững vàng trước rủi ro, vừa từng bước gia tăng giá trị tài sản. Và đôi khi, sự yên tâm tài chính không đến từ việc kiếm được bao nhiêu, mà đến từ cách bạn quản lý và sử dụng tốt từng đồng mình có.