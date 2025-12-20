Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng

Từ tối 19 đến sáng 20-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã "dậy sóng" vì một tiệm vàng ở tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Nữ nhân viên xinh đẹp của tiệm vàng Kim Lan 2 gây "bão" mạng. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 665848) của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 19-12, được xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc 3 vé đầu tiên là tiệm vàng Kim Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là tiệm vàng thường xuyên đổi thưởng giải độc đắc cho nhiều chủ nhân may mắn.

Sau khi facebook của tiệm vàng Kim Lan 2 đăng tải hình ảnh một nữ nhân viên xinh đẹp đeo vàng… trĩu cổ và 2 tay, hàng loạt người vào bình luận và chia sẻ rất rôm rả.

Trong đó, có người "xin vía trúng đặc biệt", có người khen nữ nhân viên tiệm vàng "đã xinh đẹp rồi mà còn đeo đầy vàng thì càng xinh đẹp hơn".

Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra thắc mắc rằng trúng độc đắc sao không đến công ty xổ số kiến thiết đổi thưởng mà lại đổi ở tiệm vàng.

Theo giới kinh doanh vé số, thời gian gần đây, nhiều người sau khi trúng độc đắc thì liền gọi điện thoại cho đại lý đến tận nhà đổi thưởng để khỏi vận chuyển xa mà độ an toàn cao.

Ngoài ra, do người dân nông thôn sau khi trúng số thường mua vàng làm tài sản nên có người đến trực tiếp tiệm vàng để đổi thưởng bằng vàng, thay vì nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đổi thưởng xong cho khách hàng, các tiệm vàng sẽ mang những tấm vé số trúng độc đắc đến công ty xổ số kiến thiết đổi lại hoặc gọi đại lý vé số đến đổi.