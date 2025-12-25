Giá vàng nhẫn tăng mạnh, SJC bất ngờ giảm

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều qua. Như vậy, giá vàng miếng đứt mạch tăng mỗi ngày một kỷ lục tính từ đầu tuần. Mặc dù giảm nhưng giá vàng miếng SJC vẫn "neo" ở mức cao.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm sau khi liên tiếp lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Mặc dù diễn biến trái chiều nhưng vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng nhẫn từ 700.000 - hơn 3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Vàng nhẫn PNJ và Doji cùng niêm yết 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý giao dịch 154,8 - 157,8 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.479 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.123 - 26.403 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.920 đồng/USD (mua - bán).