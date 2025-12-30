'Nín thở' với chứng khoán cuối năm

Chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng điểm, dù diễn biến trong phiên cho thấy sự thận trọng vẫn hiện hữu. Tâm điểm của thị trường tập trung vào bộ đôi VIC - VHM khi hai cổ phiếu này cải thiện đáng kể về cuối phiên, cùng với cú bứt phá mạnh mẽ của DGC khi tăng kịch trần.

VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Ngay từ phiên sáng, VN-Index giao dịch trong trạng thái giằng co, dao động hẹp quanh mốc tham chiếu. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng khiến thị trường thiếu động lực bứt phá, trong khi áp lực chốt lời vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, diễn biến bắt đầu tích cực hơn kể từ đầu phiên chiều khi các cổ phiếu trụ cột dần lấy lại vai trò nâng đỡ chỉ số.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup có sự cải thiện rõ rệt so với đầu phiên. VIC đảo chiều tăng 2,1%, lên 163.000 đồng/cổ phiếu, trở thành động lực quan trọng cho VN-Index. Trong khi đó, VHM chỉ còn giảm nhẹ 0,9%, còn VRE giảm 1,2%.

Tâm điểm nổi bật nhất của phiên giao dịch hôm nay thuộc về cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang. Sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh, DGC bất ngờ thu hút dòng tiền lớn ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng xuyên suốt cả ngày. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng kịch trần 6,9%, lên 65.720 đồng/cổ phiếu, trong trạng thái trắng bên bán.

Sức nóng từ DGC nhanh chóng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu phân bón - hóa chất . DPM tăng 2,3%, DCM tăng 0,7%, CSV và một số mã cùng ngành cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu, như VPL đứng đầu nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực, theo sau có BSR, VJC, HPG, HVN, PLX

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,06 điểm (0,69%), lên 1.766,90 điểm. HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,29%) xuống 250,50 điểm. UPCoM-Index tăng 0,43 điểm (0,36%) lên 120,64 điểm.Thanh khoản tương đương phiên trước, nhích tăng nhẹ cuối phiên với giá trị giao dịch HoSE hơn 20.500 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 982 tỷ đồng, tập trung vào MWG, FPT, STB, VPB…