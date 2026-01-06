Cuối ngày 6-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm 158 triệu đồng/lượng

Cuối ngày, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt được niêm yết lên mức mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 158 triệu đồng/lượng - tăng 600.000 đồng so với buổi sáng.

Đây là mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC từ trước tới nay. Trong vòng 1 tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng hơn 5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng được đẩy lên 151 triệu đồng/lượng mua vào, 154 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 600.000 đồng so với buổi sáng.

Dù vậy, giá vàng nhẫn trơn có sự cách biệt giữa các thương hiệu.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra tới 158,5 triệu đồng/lượng - cao nhất trên thị trường. Giá vàng nhẫn chênh lệch hàng triệu đồng mỗi lượng giữa các thương hiệu.

Các công ty vàng cũng đẩy chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào cuối ngày

Giá vàng trong nước đi lên theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng tiếp lên 4.457 USD/ounce, chưa ngừng đà đi lên so với buổi sáng. Đây là mức cao nhất của giá vàng trong 1 tuần qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng phân tích yếu tố mới nhất thúc đẩy giá vàng đi lên là căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Trước đó năm 2025, sự bất ổn địa chính trị gia tăng từ Trung Đông, châu Âu, châu Á dù có nhiều động thái hòa giải, các cuộc đối thoại nhưng vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

"Chính sách lãi suất của Mỹ được dự báo giảm, khả năng sẽ có thêm những lần cắt giảm tiếp theo khiến đồng USD mất đi sức hấp dẫn và các tài sản như vàng được hưởng lợi. Chưa hết, nhu cầu gia tăng từ các ngân hàng Trung ương cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng đi lên" – ông Trọng nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 141,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 158 triệu đồng



