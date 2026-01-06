Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng ngày 6/1

Ghi nhận đầu phiên giao dịch 6/1, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn niêm yết ổn định sau phiên tăng mạnh hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào ở mức 155,1 triệu đồng/lượng và bán ra tại 157,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 154,3 – 156,2 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán tại 149,9 – 152,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở mức 4.439 USD/ounce, giảm 0,2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 2,7% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào thứ Hai, tiến gần hơn đến mức kỷ lục 4.550 USD/ounce ghi nhận vào phiên 26/12/2025 khi tình trạng bất ổn địa chính trị do việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dẫn đến dòng vốn đổ xô tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

"Giá vàng đang được hưởng lợi từ sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela vào cuối tuần qua. Điều này đã làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời làm gia tăng thêm sự bất ổn mà các nhà đầu tư trên thị trường vốn đã phải đối mặt", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật nói với các phóng viên rằng ông có thể ra lệnh tấn công thêm một lần nữa nếu Venezuela không hợp tác với nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và ngăn chặn nạn buôn bán ma túy. Ông cũng ám chỉ rằng Colombia và Mexico có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu họ không giảm bớt dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

"Những bình luận cứng rắn của chính quyền Trump về Mexico sau chiến dịch ở Venezuela khiến các nhà tham gia thị trường đặt ra nhiều câu hỏi về các diễn biến trong tương lai ở Mỹ Latinh, điều này sẽ khiến nhu cầu về vàng duy trì ở mức cao trong thời gian ngắn sắp tới.", Ông Vawda nói thêm.

Giá vàng đã tăng 64% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 1979, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và lượng nắm giữ ngày càng tăng tại các quỹ ETF.

Thị trường đang hy vọng sẽ có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm nay từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Hiện tại, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026.