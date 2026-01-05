Sáng 5-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật mạnh

Sáng 5-1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị khác đều niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 154,2 triệu đồng/lượng, bán ra 156,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng được đẩy lên 149,1 triệu đồng/lượng và bán ra 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn các thương hiệu khác được đẩy lên rất cao, bỏ xa thương hiệu vàng SJC. Như tại Mi Hồng, giá mua bán vàng nhẫn được niêm yết tới 155 - 156,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 153,7 triệu đồng/lượng còn bán ra tới 156,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.

Trong khi DOJI, Phú Quý, PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, và đang hướng tới mốc đỉnh cao nhất từng lập vào cuối năm ngoái - xấp xỉ 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trở lại. Ảnh: Tấn Thạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.402 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu ngày và tăng tới 50 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Kim loại quý đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nỗi lo căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Đáng chú ý, không chỉ vàng, đồng USD cũng tăng đáng kể. Chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 98,6 điểm, tăng thêm 0,19% so với phiên trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140 triệu đồng/lượng.



