Giá vàng hôm nay 5/1: Bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa các cường quốc và hy vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng thỏi.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Cả hai kim loại vàng và bạc tiếp tục trải qua biến động giá mạnh hằng ngày. Giá vàng giao tháng 2 tăng 51 USD, lên 4.393 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 2,692 USD, lên 73,29 USD/ounce.

“ Kim loại quý khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực rõ rệt, sau một loạt các đợt chốt lời vào những ngày cuối năm 2025, người mua dường như đang lấy động lực từ những rủi ro địa chính trị và hy vọng về việc lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay ”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga tại FXTM nhận định.

Về phía cầu thực tế, vàng được giao dịch ở mức cao hơn giá trị thực tại các thị trường trọng điểm Ấn Độ và Trung Quốc, do sự điều chỉnh gần đây từ mức cao kỷ lục đã hỗ trợ nhu cầu bán lẻ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 5/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua) - 152,8 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 152 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,09 - 15,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,2 - 15,5 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.366 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Kitco News, ông Michael Widmer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại của Bank of America cho biết, các đợt tăng giá vàng thường chỉ đạt đỉnh khi những yếu tố thúc đẩy ban đầu giảm dần. Ông Michael Widmer đưa ra dự báo chính thức của Bank of America về giá vàng cho thấy giá trung bình sẽ ở mức 4.538 USD/ounce, với mức cao nhất đạt được là 5.000 USD/ounce.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cũng đã chia sẻ một số dự báo về xu hướng giá vàng cho các khoảng thời gian khác nhau trong năm 2026, dựa trên các đường xu hướng được vẽ từ biểu đồ tiếp diễn hằng tuần của hợp đồng tương lai vàng Comex gần nhất.

Theo dự báo của ông Wyckoff, giá vàng đầu tháng 2 sẽ ở mức 4.475 USD/ounce trước khi tăng lên 5.180 USD/ounce vào đầu tháng 5/2026. Đến đầu tháng 8, giá vàng có thể đạt 5.857USD/ounce và vào cuối tháng 12/2026, giá có thể lên tới 6.893 USD/ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo giá vàng sẽ giảm xuống mức khoảng 4.200 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2026 và tăng trở lại trên mức 4.400 USD/ounce trong quý II/2026, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD/ounce vào quý III. Sau đó, giá vàng tăng lên mức cao nhất là 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026.