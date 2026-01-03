Sau một năm tăng gần 65%, chuyên gia dự báo bất ngờ về mốc đỉnh mới của giá vàng năm 2026

Sau khi tăng gần 65% trong năm 2025, mức tăng vượt trội so với phần lớn hàng hóa và nhiều lớp tài sản tài chính khác, thị trường vàng đang bước vào năm 2026 với kỳ vọng tiếp tục thiết lập các mốc giá cao mới.

Từ góc nhìn thị trường, đà tăng của vàng trong năm qua không chỉ phản ánh tâm lý trú ẩn ngắn hạn, mà còn cho thấy sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu.

Năm 2025 khởi đầu với không ít biến động. Giá vàng mở cửa năm ở vùng 2.622 USD/ounce, sau khi chịu áp lực điều chỉnh vào cuối năm 2024 khi dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng đầu năm, kim loại quý này nhanh chóng lấy lại đà tăng, vượt mốc 3.000 USD/ounce và liên tiếp lập các đỉnh mới trong quý II.

Sau giai đoạn tăng nóng, vàng bước vào chu kỳ tích lũy kéo dài nhiều tháng, trước khi bứt phá mạnh trở lại từ tháng 9/2025. Đến cuối năm, bất chấp các nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng vẫn đóng cửa trên 4.300 USD/ounce, thiết lập nền giá cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Khảo sát thường niên của Kitco News cho thấy sự lạc quan rõ nét từ phía nhà đầu tư cá nhân. Phần lớn người tham gia khảo sát tin rằng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, trong đó một bộ phận không nhỏ kỳ vọng vàng tiến xa hơn, lên vùng 5.500-6.000 USD/ounce. Chỉ khoảng 10% cho rằng vàng có thể quay lại dưới 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn tỏ ra thận trọng hơn về biên độ tăng, nhưng vẫn duy trì quan điểm tích cực. Goldman Sachs đánh giá vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa năm 2026, với kịch bản cơ sở đưa giá tiến sát 4.900 USD/ounce vào cuối năm. Theo ngân hàng này, lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư tư nhân tiếp tục là trụ cột nâng đỡ giá.

J.P. Morgan cho rằng thị trường vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng giá dài hạn, với mục tiêu phổ biến quanh 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Trong các kịch bản thuận lợi hơn, khi dòng vốn mới từ doanh nghiệp bảo hiểm và nhà đầu tư tổ chức châu Á gia nhập thị trường, giá vàng có thể tiến xa hơn.

Các tổ chức khác như UBS, Wells Fargo hay RBC Capital Markets cũng đồng thuận rằng vàng khó quay lại các vùng giá thấp của giai đoạn trước 2024. Dù không kỳ vọng lặp lại mức tăng bùng nổ của năm 2025, các tổ chức này đều cho rằng xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về phía tăng.

Theo World Gold Council, hai yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá trong năm 2025 là bất ổn địa chính trị kéo dài và môi trường lãi suất thực thấp vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Bên cạnh đó, nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong dự trữ ngoại hối.

Đáng chú ý, dù dòng tiền vào các quỹ ETF vàng đã tăng mạnh trong hơn một năm qua, quy mô nắm giữ vẫn chưa đạt tới mức cao như các giai đoạn khủng hoảng trước đây. Điều này cho thấy dư địa mở rộng nhu cầu đầu tư vẫn còn, đặc biệt nếu các rủi ro kinh tế hoặc tài chính toàn cầu gia tăng.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng vàng khó tránh khỏi các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong trường hợp kinh tế Mỹ và toàn cầu phục hồi rõ rệt hơn dự kiến, hoặc chính sách tiền tệ chuyển sang trạng thái thắt chặt hơn, giá vàng có thể điều chỉnh 5–20% so với các vùng đỉnh. Dù vậy, phần lớn ý kiến cho rằng những nhịp điều chỉnh như vậy, nếu xảy ra, nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật, thay vì đảo chiều xu hướng dài hạn.

Tổng hợp các dự báo cho thấy, mốc 5.000 USD/ounce không còn là kịch bản xa vời trong năm 2026, mà đang dần trở thành vùng giá tham chiếu trong các phân tích trung - dài hạn. Trong bối cảnh bất định địa chính trị, áp lực tài khóa và xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu vẫn hiện hữu, vàng tiếp tục được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, không chỉ với vai trò trú ẩn, mà còn là công cụ bảo toàn giá trị trong chu kỳ kinh tế mới.

(Theo Kitco News)﻿