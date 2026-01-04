Từ ngày mai, VietinBank sẽ "đóng băng" giao dịch thẻ với trường hợp sau

Theo thông báo phát đi mới đây từ VietinBank, việc chưa cập nhật và đối chiếu đầy đủ giấy tờ tùy thân cùng thông tin sinh trắc học có thể khiến các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử của khách hàng tổ chức bị gián đoạn trong thời gian tới.

Cụ thể, VietinBank đã có thông báo quan trọng đến các khách hàng liên quan đến việc đảm bảo giao dịch thẻ điện tử đối với khách hàng tổ chức. Theo đó, căn cứ Thông tư số 45/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử chỉ được phép thực hiện khi ngân hàng đã hoàn tất việc đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp, cũng như chủ thẻ phụ được ủy quyền sử dụng thẻ tổ chức.

Nhằm tránh tình trạng gián đoạn dịch vụ, VietinBank khuyến nghị khách hàng tổ chức khẩn trương hoàn tất việc bổ sung và đối chiếu các thông tin nêu trên trước ngày 05/01/2026. Sau thời điểm này, trường hợp khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định, toàn bộ giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ bị dừng, phù hợp với quy định quản lý và yêu cầu đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng cho biết, việc tạm dừng giao dịch trong các trường hợp chưa hoàn tất đối chiếu thông tin là biện pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm tuân thủ quy định pháp lý, đồng thời hạn chế rủi ro gian lận, giả mạo trong thanh toán điện tử, đặc biệt đối với nhóm khách hàng tổ chức.

VietinBank cũng thông tin, khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện cập nhật, đối chiếu thông tin trực tuyến thông qua nền tảng VietinBank eFAST, hoặc trực tiếp đến các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc để được hỗ trợ. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng.