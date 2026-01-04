5 kiểu sếp khiến nhân viên chỉ mong nghỉ Tết cho xong

Cuối năm, ai cũng mệt. Việc dồn, KPI siết, chuyện cá nhân cũng nhiều hơn. Nhưng điều khiến nhiều nhân viên chỉ muốn “qua năm cho xong” lại không nằm ở khối lượng công việc, mà ở cách sếp xử lý áp lực. Có những kiểu sếp không hề xấu hay thiếu năng lực, chỉ là khi căng thẳng, họ vô tình kéo cả team mệt theo.

1. Sếp càng áp lực càng dễ cáu

Bình thường nói chuyện ổn, nhưng càng sát deadline càng gắt gỏng, phản ứng nhanh và nặng lời với những lỗi nhỏ. Áp lực không được kiểm soát sẽ biến thành cảm xúc trút xuống người khác. Nhân viên không sợ bị góp ý, họ sợ cảm giác luôn phải dè chừng tâm trạng của sếp mỗi ngày đi làm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Sếp đẩy mọi việc về chữ “ráng”

“Ráng xíu nữa thôi”, “qua năm rồi tính”, “giờ cố gắng thêm chút”. Nghe thì động viên, nhưng dùng quá nhiều lại thành né tránh giải pháp. Khi mọi vấn đề đều được giải quyết bằng sự chịu đựng, nhân viên sẽ tự hiểu rằng không có điểm dừng rõ ràng, chỉ có cố gắng kéo dài.

3. Sếp càng gần cuối năm càng kiểm soát chặt

Check từng chi tiết nhỏ, hỏi sát tiến độ liên tục, can thiệp sâu vào cách làm. Không hẳn vì không tin nhân viên, mà vì sợ rủi ro. Nhưng sự kiểm soát dày đặc trong giai đoạn ai cũng quá tải dễ khiến team mất cảm giác chủ động và chỉ làm việc để… tránh sai.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Sếp mập mờ những điều nhân viên quan tâm nhất

Thưởng Tết, đánh giá cuối năm, kế hoạch sau Tết - tất cả đều “chưa chốt”, “đợi thêm”. Sếp có thể đang chịu áp lực từ cấp trên, nhưng sự mập mờ kéo dài khiến nhân viên không biết nên kỳ vọng hay chuẩn bị tinh thần. Cuối năm, sự không rõ ràng còn mệt hơn cả việc khó.

5. Sếp mang áp lực về nhà… rồi mang ngược lại công ty

Căng thẳng hiện rõ trong từng cuộc họp, từng tin nhắn, từng lời nhắc. Không khí làm việc vì thế lúc nào cũng nặng, dù việc không tăng thêm bao nhiêu. Nhân viên đi làm trong trạng thái giữ tinh thần nhiều hơn giữ deadline, và chỉ mong năm kết thúc để được thở.

Kết:

Không phải sếp nào khiến nhân viên muốn hết năm cho xong cũng là sếp tệ. Nhiều khi, đó là những người chịu áp lực lớn nhưng không biết cách xử lý nó một mình. Khi áp lực không được quản trị tốt, nó sẽ lan xuống team, rút cạn năng lượng của những người vốn đã cố gắng suốt cả năm. Và lúc ấy, Tết không còn là kỳ nghỉ - mà là lối thoát tạm thời cho tinh thần.