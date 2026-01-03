Sếp kiểu này chỉ mong nghỉ Tết cho sớm

Cuối năm vốn đã mệt: KPI dồn, việc tồn, tiền thưởng thì chưa biết bao nhiêu. Nhưng thứ khiến nhiều người thật sự đếm từng ngày tới Tết, không phải workload, mà là cách sếp đối xử với nhân viên trong giai đoạn nhạy cảm nhất năm. Có những kiểu sếp, chỉ cần xuất hiện đúng tháng cuối năm thôi là tinh thần cả team tụt dốc không phanh.

1. Sếp “nói chuyện thưởng Tết bằng ngôn ngữ né tránh”

Không nói rõ, không hứa hẹn, không phủ nhận. Mọi câu hỏi về thưởng đều được trả lời bằng những cụm từ mơ hồ kiểu “còn phụ thuộc tình hình chung”, “ban lãnh đạo đang cân nhắc”, “so với mặt bằng là ổn”. Điều ám ảnh không nằm ở việc thưởng ít hay nhiều, mà ở cảm giác bị treo lơ lửng kỳ vọng, không biết nên hy vọng hay chuẩn bị tinh thần từ bỏ. Cuối năm, sự mập mờ là thứ làm nhân viên mệt nhanh nhất.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Sếp coi cuối năm là lúc… siết hơn bình thường

Thay vì hiểu đây là giai đoạn ai cũng quá tải, kiểu sếp này lại đẩy KPI gắt hơn, deadline gấp hơn, kiểm soát sát hơn với lý do “nước rút phải thế”. Mọi sai sót nhỏ đều bị phóng đại, mọi nỗ lực trước đó gần như bị xoá sạch. Nhân viên không chỉ mệt vì việc, mà mệt vì cảm giác càng gần Tết càng bị ép chứng minh giá trị của mình.

3. Sếp giỏi việc nhưng tệ với con người, đặc biệt là lúc ai cũng nhạy cảm

Feedback cộc lốc, giao việc thiếu tôn trọng, nói chuyện trước tập thể theo kiểu “nói cho nhớ”. Bình thường đã khó chịu, cuối năm lại càng dễ khiến người ta tự hỏi: “Mình cố gắng vì điều gì?”. Đây là kiểu sếp không làm nhân viên bỏ việc ngay, nhưng khiến họ chỉ muốn nghỉ Tết cho xong rồi tính tiếp, vì ở lại thêm ngày nào là tụt năng lượng ngày đó.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Sếp truyền căng thẳng thay vì giải toả nó

Cuối năm họp nhiều là chuyện thường, nhưng có kiểu sếp họp để lan toả áp lực: nói nhiều về khó khăn, nhấn mạnh rủi ro, so sánh nội bộ, gieo cảm giác bất an. Không khí team vì thế lúc nào cũng nặng, dù việc không hẳn quá nhiều. Nhân viên đi làm trong trạng thái giữ tinh thần nhiều hơn giữ deadline, và chỉ mong Tết đến như một cái phanh khẩn cấp cho tâm lý.

Cuối năm, nhân viên không cần sếp hứa hẹn điều gì quá lớn. Thứ họ cần là sự rõ ràng, tôn trọng và một cảm giác rằng những nỗ lực trong suốt một năm không bị xem nhẹ. Khi sếp làm ngược lại, Tết chưa tới nhưng tinh thần đã muốn… nghỉ trước. Và đôi khi, điều khiến người ta quyết định gắn bó hay rời đi, không phải thưởng Tết bao nhiêu, mà là cách mình được đối xử trong những tháng cuối cùng của năm.