Phát hiện người phụ nữ SN 1957 bán 6 chỉ vàng rồi tới NH Agribank để chuyển khoản, công an Sầm Sơn khẩn trương tìm kiếm

Khoảng 7 giờ 30 ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Q. sinh năm 1957 trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà Q. có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời nhanh chóng chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Do bị các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý, bà Q. rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ nên đã tin và nghe theo lời hướng dẫn của đối tượng. Bà đã mang 6 chỉ vàng đi bán được 85.200.000 đồng, rồi mang đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa để chuyển khoản.

Khi làm thủ tục tại ngân hàng, bà Q. gặp giao dịch viên Trần Thị Hiền và yêu cầu chuyển số tiền trên theo đúng hướng dẫn của đối tượng. Quá trình giao dịch, đối tượng tiếp tục gọi điện, thao túng tâm lý và yêu cầu bà Q. bán thêm tài sản để chuyển tiền cho chúng.

Công an phường Sầm Sơn và Ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo Nhận thấy giao dịch có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, giao dịch viên Trần Thị Hiền đã kịp thời liên hệ với Công an phường Sầm Sơn để xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn đã nhanh chóng tổ chức rà soát, tìm kiếm bà Q. tại các điểm bán vàng cũng như các ngân hàng trên địa bàn.

Sau một thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng Công an đã trực tiếp gặp được bà Q. và kịp thời ngăn chặn việc bà tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Cán bộ Công an đã giải thích rõ bản chất vụ việc, chỉ ra thủ đoạn tinh vi của các đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp bà Q. hiểu rõ mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng.

Cùng thời điểm đó, Công an phường đã phối hợp với Ngân hàng Agribank để kịp thời dừng giao dịch và lấy lại toàn bộ số tiền 85.200.000 đồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Qua vụ việc trên, Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Việc kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo nói trên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công và nhân viên Ngân hàng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân, qua đó góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa﻿