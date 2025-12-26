Được bạn chuyển khoản trả 600 triệu đồng, nữ sinh 20 tuổi xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Trần Mẫn, mới 20 tuổi, đã suýt vướng vào một vụ việc pháp lý nghiêm trọng chỉ vì một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Theo trình bày, Trần Mẫn quen một người bạn qua mạng xã hội từ vài năm trước. Trong quá trình trò chuyện, người này từng nhiều lần than khó khăn và được Mẫn cho vay một khoản nhỏ. Thời gian gần đây, “bạn mạng” khoe đang làm ăn thuận lợi và muốn trả nợ kèm theo tiền cảm ơn.

Không lâu sau, tài khoản ngân hàng của Trần Mẫn bất ngờ nhận được khoảng 165.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng). Đi kèm là tin nhắn: “Em gửi chị tiền trả nợ, kèm thêm một khoản nhờ chị đứng tên đầu tư giúp một dự án. Em không tiện lộ danh tính, lãi chia đôi nhé.”

Lo lắng nhưng cũng tò mò, Trần Mẫn kiểm tra tài khoản, thậm chí thử rút một phần tiền để xác nhận. Mọi giao dịch đều diễn ra bình thường, không có dấu hiệu bất thường về kỹ thuật.

Tuy nhiên, người thân trong gia đình, khi nghe sự việc đã tỏ ra nghi ngờ: “Tiền nong gì mà chuyển cả đống rồi lại nhờ đầu tư hộ? Nếu dự án tốt thật, sao không tự đứng tên?”. Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định chủ động trình báo công an, dù không ít người xung quanh tỏ ra khó hiểu khi thấy họ tự nguyện báo cáo khoản tiền lớn vừa nhận được.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền lớn trên có nguồn gốc bất hợp pháp, liên quan đến một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Các đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, biến người quen trên mạng thành “trung gian rửa tiền”.

Cụ thể, kịch bản thường bắt đầu bằng việc tạo dựng mối quan hệ tin cậy, sau đó bất ngờ chuyển một khoản tiền lớn với lý do “trả nợ” hoặc “nhờ đầu tư hộ”. Những dự án đầu tư được giới thiệu thực chất là tài khoản do bọn lừa đảo kiểm soát. Nếu người nhận tiền chuyển tiếp, dòng tiền bất hợp pháp sẽ được “hợp thức hóa”, còn nạn nhân có nguy cơ bị xem là tiếp tay cho hành vi phạm pháp, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Cơ quan công an cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo đánh mạnh vào tâm lý cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật của người trẻ. Nhóm đối tượng thường nhắm tới những người: Có quan hệ quen biết qua mạng xã hội, sở hữu tài khoản ngân hàng hoạt động thường xuyên và thiếu kinh nghiệm đầu tư và kiến thức pháp lý

Để tăng độ thuyết phục, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn ứng dụng đầu tư giả, giao diện chuyên nghiệp, báo cáo lợi nhuận “đẹp”, cùng những câu chuyện làm ăn phất lên rất bài bản. Khi tiền được chuyển đi, toàn bộ sẽ nhanh chóng bị rút sạch và không thể truy vết.

Từ vụ việc này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo: dù người chuyển tiền là “bạn cũ”, người quen hay đối tác từng tin tưởng, người dân vẫn cần đặt câu hỏi: Vì sao họ không tự đầu tư? Nguồn tiền đến từ đâu? Mình có trách nhiệm pháp lý gì không?

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường, đặc biệt là yêu cầu chuyển tiền tiếp, cài ứng dụng lạ hoặc tham gia dự án mập mờ, cần dừng lại ngay lập tức và báo cho cơ quan chức năng để tránh hậu quả đáng tiếc.