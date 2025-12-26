Giá bạc tăng, dân tình sốt ruột muốn mua, chuyên gia khẳng định: Mua bạc tích sản là rất buồn cười!

Khoảng 1 năm trở lại đây, đặc biệt là thời điểm hiện tại, khi giá bạc tăng cao, không ít người tính chuyện mua bạc tích sản.
Theo Kitco, giá bạc đang trên đà bứt phá trong giai đoạn cuối năm 2025 với mức tăng hơn gấp đôi so với giá đóng cửa cuối tháng 12 năm ngoái là 29,29 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 130%.
Đơn cử như hôm nay (26/12), Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc thỏi ở mức 2.801.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với hôm qua (25/12), giá bạc tăng mạnh 120 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 117 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Cùng thời điểm, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi ở mức 2.814.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.901.000 đồng/lượng (bán ra).
Với diễn biến như vậy của giá bạc, cộng thêm thực tế: Giá vàng tăng vượt khả năng tích sản hàng tháng, nên không ít người bắt đầu tính chuyện “quay xe” từ vàng sang bạc. Họ nghĩ đơn giản rằng cả vàng và bạc đều là kim loại quý, đều đang trong chu kỳ tăng trưởng về giá, mua bạc “trong tầm tay” hơn thì cứ mua thôi, vẫn sinh lời mà nên chẳng có gì phải lo?!
Mua bạc trong bối cảnh giá bạc đang trên đà tăng, trước mắt có thể sẽ có lời, nhưng liệu rằng về lâu dài, tích sản bạc có thực sự phù hợp? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân - Nguyễn Kim Liên, để tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.
Dạo gần đây, khi giá bạc tăng cao, nhiều người có xu hướng mua bạc tích sản. Theo chị, bạc có phải kênh tích sản - đầu tư phù hợp?
Để trả lời cho thắc mắc này, có lẽ chúng ta cần “ôn lại” lịch sử của bạc.
Bạc cũng được xếp vào hạng kim loại quý, bên cạnh vàng. Trong suốt chiều dài lịch sử tiền tệ thế giới, bạc đã từng được coi là tiền tệ toàn cầu cho đến tận thế kỷ 18, duy trì chế độ song bản vị vàng - bạc. Mãi đến cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, khi các nền kinh tế lớn trên thế giới như Đức, Anh, Mỹ lần lượt từ bỏ bạc để ổn định tiền tệ, chuyển sang Bản vị vàng, bạc mới chấm dứt vai trò như một loại tiền tệ.
Ngày nay, bạc được sử dụng chính trong các ngành công nghiệp và công nghệ, nhất là năng lượng tái tạo, pin mặt trời, …
Thế nên, việc tích sản bạc đối với 1 cá nhân hay 1 gia đình, quả thực tôi cho rằng là rất buồn cười, HOÀN TOÀN KHÔNG PHÙ HỢP!
Vì nhu cầu thực về bạc đến từ 2 yếu tố chính: Trang sức và công nghiệp, ngoài ra không còn yếu tố nào khác nữa! Không có Ngân hàng Trung ương nào tích trữ bạc cả!
Đứng từ góc độ cá nhân và 1 hộ gia đình, tích trữ bạc cũng giống như tích trữ lương thực, tích trữ giấy vệ sinh, tích trữ khẩu trang,... Năm 2011, bạc cũng đã từng chạm mốc 50$/Oz, và sau đó vào năm 2018, bạc giảm chỉ còn 15$/Oz, tức là mất 75% giá trị.
Hàng hóa nào cũng sẽ có những đợt tăng giá và giảm giá, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuyệt đối không nên nhầm lẫn và đánh đồng vàng với phần còn lại của thị trường kim loại quý. Chỉ có vàng mới là vàng!
Nhiều người cho rằng giá bạc tăng, một phần vì chịu ảnh hưởng từ giá vàng cũng đang trên đà tăng. Theo chị, đây có phải nhận định đúng, và liệu giá vàng - giá bạc có thực sự tác động lẫn nhau hay không?
Giá bạc tăng trong thời gian gần đây còn đến từ nhiều nguyên nhân khác, đặc biệt là sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ quan trọng trong 5 năm tới, bao gồm: Năng lượng mặt trời, ô tô điện, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nhờ đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội của bạc.
Sự tác động qua lại giữa giá vàng và giá bạc là có, nhưng chủ yếu đến từ nhu cầu chung là đều được sử dụng làm trang sức, còn động lực chủ yếu dẫn đến sự tăng giá của 2 loại tài sản này trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn khác nhau.
Vàng tăng giá vì nhu cầu mua vàng của các Ngân hàng Trung Ương tăng, còn bạc tăng giá vì nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao với dự báo phát triển bùng nổ của lĩnh vực này trong giai đoạn gần đây.
Hai nguyên nhân này phát sinh độc lập, chỉ là xảy ra vào cùng khoảng thời gian nên có thể gây ra lầm tưởng nếu chỉ nhìn về biến động giá.
Chân thành cảm ơn chuyên gia Nguyễn Kim Liên vì những chia sẻ!