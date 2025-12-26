Tin vui: 4 quy định mới về tiền lương, trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2026, TẤT CẢ ĐỀU TĂNG!

1. Điều chỉnh lương tối thiểu vùng và ảnh hưởng đến BHXH

Một trong những điểm nổi bật nhất là việc tăng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2026. Điều này không chỉ nâng mức lương cơ bản của người lao động mà còn kéo theo thay đổi cách tính đóng BHXH bắt buộc: mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2026:

Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng

Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng

Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng

Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng

Đồng thời, mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tương ứng, tác động trực tiếp đến lao động hưởng lương theo giờ, cụ thể:

Vùng I: 25.500 đồng

Vùng II: 22.700 đồng

Vùng III: 20.000 đồng

Vùng IV: 17.800 đồng

2. Quy định mới về mức hưởng chế độ thai sản

Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2026 cũng tác động tới quyền lợi chế độ thai sản của người lao động, cụ thể như sau.

Đối với lao động nữ:

- Tiền trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con: Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh của lao động nữ được tính theo Điều 59 của Luật BHXH 2024:

Mức hưởng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng

Đối với lao động nam:

Căn cứ Điều 59 Luật BHXH 2024, tiền thai sản của chồng được tính theo công thức:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ : 24 x Số ngày nghỉ

3. Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Từ 01/01/2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực, quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, khoản 1 Điều 38 Luật này như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được nhận hằng tháng sẽ không vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng được điều chỉnh tăng.

Ngoài ra, theo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 2 Điều 6. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu sẽ tăng và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng, và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ tăng theo.

4. Tăng tiền lương ngừng việc

Căn cứ theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, nếu phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác hoặc vì sự cố điện, nước, do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm,… người lao động sẽ được trả lương trong thời gian ngừng việc.

- Nếu ngừng việc do lỗi của người lao động khác: Nhận lương ít nhất bằng lương tối thiểu vùng.

- Nếu ngừng việc do sự cố điện, nước, thiên tai,…: Trong 14 ngày đầu được nhận lương ít nhất bằng lương tối thiểu vùng.

Do vậy, có thể thấy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương ngừng việc tối thiểu trả cho người lao động cũng tăng theo.

