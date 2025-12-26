Giảm hơn 52 điểm, VN-Index mất mốc 1.700, sắc đỏ bao trùm thị trường

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đã rơi hơn 41 điểm, chỉ số chung về sát 1.700 điểm, sụt khoảng 2,4% so với hôm qua. Chốt phiên, VN-Index mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm, giảm 52 điểm về ngưỡng 1.690 điểm. Toàn sàn HoSE có 279 cổ phiếu giảm, chiếm gần 3/4 tổng mã chứng khoán. Trong đó, 7 cổ phiếu nằm sàn, ngoài nhóm "họ Vin" còn có thêm HID và PIT.

Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 15.700 tỷ đồng. Tuy nhiên đây chưa phải là con số quá cao, cho thấy chưa có hiện tượng bán tháo và nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên đứng ngoài quan sát.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,7 điểm về ngưỡng 248 điểm. UPcom-Index giảm 0,92 điểm về ngưỡng 119 điểm.

Chỉ số VN30 giảm tương ứng khi có tới 26/30 mã giao dịch dưới tham chiếu. Tâm điểm giảm điểm tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt giảm sàn.

VN-Index mất mốc 1.700 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường. (Ảnh minh họa)

Áp lực điều chỉnh còn lan sang nhiều bluechips khác như DGC giảm 6,04% về dưới 60.700 đồng/cp; VJC giảm 1,46%; VPB giảm 4,7%; MWG mất hơn 3%.

Dù chỉ số giảm mạnh nhưng tâm lý bán tháo chưa lan rộng. Thanh khoản không đột biến, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền sau phiên lao dốc trước đó.

Ở chiều ngược lại, HPG trở thành bệ đỡ cho thị trường. Cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 1,7% với thanh khoản dẫn đầu, gần 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, phần đông công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định chỉ số chung có thể lùi về 1.700 điểm. Thị trường được dự báo khó tránh phiên giảm tiếp bởi nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn sau cú giảm mạnh hôm qua, dẫn đến áp lực xả hàng lan ra diện rộng. Tâm lý bảo toàn thành quả trong những ngày cuối năm có thể kích hoạt đợt bán mạnh lượng cổ phiếu vừa mua giá cao hồi đầu tuần.