Giá bạc hôm nay neo cao trên 74 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng cao và ghi dấu kỷ lục mới, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.703.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.787.000 đồng/lượng (bán ra), thiết lập mức đỉnh mới. Như vậy, giá bạc thỏi trong nước đã tăng 146% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 72.079.820 đồng/thỏi (mua vào) và 74.319.814 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:07 ngày 25/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 71,9 USD/ounce.

Giá bạc đã vượt mốc 72 đô la/ounce vào thứ Tư (24/12), tăng phiên thứ tư liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng giảm lãi suất hai lần vào năm tới, khi các chỉ số kinh tế trái chiều làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặc dù GDP quý III tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 4,3% hàng năm, nhưng niềm tin người tiêu dùng giảm sút trong tháng 12 và sản lượng nhà máy không đổi trong tháng 11 đã góp phần tạo nên quan điểm rằng chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng trong những tháng tới.

Căng thẳng địa chính trị cũng hỗ trợ đà tăng giá. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela bị trừng phạt, một số tàu không bị trừng phạt cũng bị ảnh hưởng.

Từ đầu năm đến nay, giá bạc thế giới đã tăng vọt khoảng 149%, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm thiếu hụt nguồn cung cấu trúc, nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và việc gần đây nó được chỉ định là khoáng sản quan trọng của Mỹ.

Trong ngắn hạn, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire) đánh giá triển vọng giá bạc vẫn nghiêng về xu hướng tích cực. Việc duy trì trên ngưỡng 70,68 USD/ounce có thể mở ra một nhịp tăng mới, dù rủi ro biến động mạnh vẫn hiện hữu. Trường hợp áp lực bán gia tăng, giá bạc có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh 65,74 USD/ounce.﻿