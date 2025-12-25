Mùa lễ hội gọi tên những chuyến đi mới: Lên tinh thần, chốt lịch và mở ACB ONE để săn ưu đãi hấp dẫn

Hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE được nhiều người lựa chọn như một "trợ lý" đồng hành, giúp kết nối trải nghiệm, ưu đãi và thanh toán trong một hành trình liền mạch.

Du lịch kiểu GenZ: thích tự do, mê trải nghiệm, nhưng… ngại nhất là khoản tính tiền

Ngày nay, du lịch không còn đơn thuần là chọn điểm đến rồi xách vali lên đường. Với Gen Z và Millennials, một chuyến đi "đúng gu" cần được tính toán kỹ lưỡng: lịch trình hợp lý, trải nghiệm đủ hấp dẫn và chi phí nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khi mọi khâu đều được chuẩn bị chi tiết, hành trình đôi khi lại trở nên phức tạp với hàng loạt bảng tính và công cụ rời rạc. Từ nhu cầu đó, hệ sinh thái du lịch và giải trí của ACB ONE phát triển Trợ lý chuyến đi – công cụ hỗ trợ những người thích tự thiết kế hành trình theo cách linh hoạt và chủ động hơn, thay vì phụ thuộc vào các tour rập khuôn.

Trợ lý chuyến đi được thiết kế để đồng hành cùng các nhóm bạn trong suốt hành trình: lưu trữ giấy tờ và booking, ghi chú chi phí, tự động chia đều tiền minh bạch giữa các thành viên, thanh toán nhanh bằng mã QR và xuất báo cáo chuyến đi gọn gàng sau khi kết thúc.

Điều thú vị là ngay trên ACB ONE, bạn có thể đặt vé máy bay, vé xe, khách sạn, vé vui chơi, tour trọn gói với mức giá tốt – không cần chuyển ứng dụng liên tục và nhận được cả đề xuất ưu đãi phù hợp. Tất cả gọn trong một nền tảng, vừa tiện dụng vừa tiết kiệm.

Hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE "bật deal" cho mùa lễ hội

Kế hoạch đã lên, việc còn lại là chọn deal xịn để ví tiền không đau. Hệ sinh thái du lịch - giải trí của ACB mùa lễ hội này mở loạt ưu đãi đúng thứ người mê xê dịch cần.

- Vé xe: giảm 10% (tối đa 20.000 đồng) với mã ACBBUSNOEL

- Vé máy bay Vietnam Airlines: Flash salegiảm 15% giá vé quốc tế và nội địa vào thứ 5 hàng tuầnKhách sạn: giảm 5% (tối đa 200.000 đồng) với mã ACBHOTELNOEL

- Data 4G/5G: giảm đến 5% cho gói cước Vinaphone

Deal xịn đang được áp dụng đến hết 31/12 để bạn tranh thủ kết năm 2025 với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chưa hết, ACB ONE còn tặng đa dạng E-Voucher từ 1 điểm thưởng trên ACB Rewards - Săn quà mỗi ngày để cuộc vui cuối năm thêm trọn vẹn:

- BeBike/beCar: giảm đến 30% (tối đa 50.000 đồng)

- BeFood: giảm 20.000 đồng cho đơn từ 85.000 đồng

- KFC: giảm 50.000 đồng cho đơn từ 199.000 đồng

- Phúc Long: giảm 30.000 đồng cho hóa đơn từ 90.000 đồng

- Chang Modern Thai Cuisine: giảm 20% (tối đa 200.000 đồng)

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để tự thưởng cho mình một chuyến đi: thật đẹp, thật chill và tiết kiệm. Nếu bạn đã sẵn sàng lên đường, hãy để ACB ONE đồng hành từ bước săn ưu đãi đến biến kế hoạch thành hành trình thực tế.

Mở ACB ONE, trải nghiệm hệ sinh thái du lịch - giải trí thông minh trong một nền tảng ngay hôm nay.