Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Ngày 2/1, lãnh đạo Công an xã Ninh Gia (Lâm Đồng) cho biết đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lệ Thu (trú tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia) hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an, hai bên đã thống nhất tự nguyện thực hiện giao dịch hoàn trả toàn bộ số tiền. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, vào tối 29/12/2025, bà Thu bất ngờ nhận được tổng cộng 1 tỷ đồng qua 3 lần chuyển khoản từ một tài khoản lạ. Ngay sau đó, bà Thu đã chủ động đến cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Đặng Văn Phú (trú tại xã Di Linh).

Qua làm việc, ông Phú cho biết do sơ suất trong quá trình thanh toán mua bán nông sản, kế toán công ty đã chuyển tiền vào nhầm số tài khoản của bà Thu theo thông tin cung cấp sai lệch từ một đối tác.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an, hai bên đã thống nhất tự nguyện thực hiện giao dịch hoàn trả toàn bộ số tiền, đồng thời cam kết không có khiếu nại về sau.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển hoàn khi nhận được tiền từ tài khoản lạ. Đồng thời người dân cần liên hệ ngay với công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý minh bạch, tránh các rủi ro pháp lý hoặc chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng