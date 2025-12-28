Tết này chi đúng 5 khoản: Tổng 10 triệu, không hơn!

Tết này tôi quyết đặt ra một chỉ tiêu rất rõ ràng: 10 triệu, không hơn. Nghe thì có vẻ ít nếu so với đa số mọi người, nhưng với một người độc thân, sống tối giản và ưu tiên tiết kiệm như tôi, tôi thấy 10 triệu là vừa đẹp để Tết vui, Tết đủ, Tết không áp lực tài chính.

Bởi tôi không muốn đón Tết với cảm giác vừa hết bánh chưng thì cũng hết luôn cả tiền. Vậy nên thay vì tiêu Tết bừa phứa, tôi chỉ chi đúng 5 khoản này.

1. Bố mẹ mỗi người 2 triệu: Tổng 4 triệu

Khoản lớn nhất trong ngân sách Tết của tôi luôn dành cho gia đình. Tôi độc thân, không phải lo việc “đối nội - đối ngoại”, nên mọi thứ đơn giản hơn. 4 triệu không phải con số quá lớn, nhưng là mức tôi thấy phù hợp với thu nhập và khả năng của mình. Tôi chọn biếu bố mẹ tiền mặt, đút phong bao lì xì.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Với tôi, biếu Tết không phải để so sánh ai nhiều ai ít, mà là một lời cảm ơn năm cũ và một lời chúc năm mới đủ đầy. Quan trọng hơn, đây là khoản tôi chuẩn bị sớm từ trước Tết, không đụng đến tiền tiết kiệm dài hạn, nên không lo áp lực tài chính.

2. Chi tiêu ăn uống, gặp gỡ đầu năm: 2 triệu

Tôi không có nhu cầu tụ tập quá nhiều vào ngày Tết, chủ yếu là những bữa cơm cùng gia đình, họ hàng. Đây là khoản tôi dùng riêng để đi sắm Tết cho mẹ, thấy nhà còn thiếu gì, tôi sẽ mua thêm.

Trong 2 triệu này, tôi cũng phòng hờ ra khoảng 800 ngàn để dành cho những buổi cà phê, gặp gỡ đầu năm với hội bạn cũ hoặc đồng nghiệp sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Với tôi, thế là đủ.

3. Mua sắm quần áo, làm đẹp: 1 triệu

Tôi không mua đồ mới theo kiểu “Tết phải có đồ mới”. Tủ đồ của tôi vốn đã được tối giản, nên chỉ cần 1 món đủ dùng là được. Năm nay tôi tính dành đúng 1 triệu để mua một chiếc áo khoác có thể mặc cả năm, không chỉ riêng mấy ngày Tết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Nguyên tắc của tôi là mua ít nhưng dùng lâu. Không mua vì khuyến mãi, không mua vì thấy người khác mua. Nếu không tìm được món nào thật sự cần, khoản này tôi sẽ giữ lại, không tiêu.

4. Lì xì: 1,5 triệu

Lì xì là khoản đương nhiên phải có và cũng là khoản dễ phát sinh nhất, nhưng không phải không kiểm soát được. Tôi không có quá nhiều cháu nhỏ, nên 1 triệu là đủ để “bao trọn” khoản lì xì. 500 ngàn tôi coi như phát sinh thêm, cứ chuẩn bị cho thêm yên tâm.

5. Dự phòng việc phát sinh: 1,5 triệu

Khoản cuối cùng này, tôi chuẩn bị để yên tâm tuyệt đối: Nếu có chi phí phát sinh, bao gồm cả nhu cầu mua sắm hay vui chơi, thì cũng có ngân sách rõ ràng, cụ thể và chuẩn bị trước rồi. Tuy nhiên, tôi không coi đây là tiền để tiêu cho bằng hết, mà là tiền để Tết trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực.

Cộng lại, đúng 10 triệu. Không thiếu, không vượt. Quan trọng nhất là tôi biết từng đồng của mình sẽ đi đâu. Tết như vậy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ vui đủ thoải mái.

Với tôi, tiêu Tết giỏi không phải là tiêu nhiều, mà là đón Tết xong vẫn giữ được nhịp sống bình thường thay vì phải bấm bụng lo lắng, chờ tới kỳ lương tiếp theo.