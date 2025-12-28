Lỡ không có thưởng Tết thì sao?

Nếu được chọn, chắc chắn chẳng ai muốn đón Tết với tâm thế thấp thỏm, không chắc thưởng Tết có về hay không... Nhưng thực tế là khoảng 2 năm trở lại đây, ai cũng có thể rơi vào tình huống đó: Công ty khó khăn, kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, hoặc chính sách thay đổi phút chót làm tiền thưởng Tết "không đến kịp".

Nếu không chuẩn bị trước, việc mất thưởng rất dễ kéo theo một cái Tết căng thẳng, tiêu nhiều hơn khả năng và để lại dư âm mệt mỏi sau kỳ nghỉ dài nhất năm. Vậy nếu lỡ Tết này không có thưởng, thì xoay sở sao?

1 - Xác định tiêu Tết tiết kiệm tối đa, thưởng Tết chưa chắc thì coi như không có

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là lên kế hoạch tiêu Tết dựa vào khoản thưởng Tết - thực tế là khoản tiền chưa có trong tay. Thưởng Tết về bản chất không phải thu nhập thường xuyên giống như tiền lương hàng tháng, nên ngay từ đầu, nếu muốn an tâm, hãy coi nó là “tiền cộng thêm” chứ không phải nền tảng chi tiêu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong kịch bản xấu nhất là không có thưởng Tết, điều đầu tiên cần làm là xác định lại ngân sách tiêu Tết, cố gắng tiết kiệm tối đa vì suy cho cùng: Tết là để nghỉ ngơi, không phải cuộc thi ai sắm Tết hoành tráng nhất.

2 - Ưu tiên chi cho những giá trị cốt lõi của Tết

Khi ngân sách bị thu hẹp vì không có thưởng, điều quan trọng không phải là cắt sạch mọi khoản chi, mà là chọn lọc. Tết rốt cuộc để làm gì? Với nhiều người, đó là sum họp gia đình, là những bữa cơm đủ đầy, là chút quà biếu thể hiện sự quan tâm, chứ không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy hay những khoản chi phô trương.

Trong kế hoạch tiêu Tết không có thưởng, hãy ưu tiên tiền cho những giá trị cốt lõi này trước, rồi mới tính đến các khoản mang tính hình thức. Việc dám bỏ bớt những chi tiêu “cho có” không làm Tết kém vui đi, mà còn giúp bạn nhẹ đầu, đỡ áp lực và tận hưởng trọn vẹn hơn.

3 - Chủ động tích lũy tiền tiêu Tết năm sau

Một bài học quan trọng rút ra từ nỗi lo “không có thưởng” là: Năm nào cũng có Tết, sao không chuẩn bị tiết kiệm tiền tiêu Tết từ sớm?!

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngay sau Tết năm nay, hãy nghĩ đến việc tích lũy dần cho Tết năm sau. Chỉ cần mỗi tháng để riêng một khoản nhỏ, đến cuối năm bạn đã có một “quỹ Tết” đủ dùng mà không phải trông chờ vào thưởng. Khi đó, thưởng Tết nếu có sẽ trở thành phần thưởng đúng nghĩa, chứ không phải chiếc phao cứu sinh cho cả kỳ nghỉ. Sự chủ động này không chỉ giúp bạn yên tâm hơn, mà còn thay đổi hoàn toàn cách bạn bước sang năm mới.

Cuối cùng, nếu lỡ không có thưởng Tết, hãy nhớ rằng Tết không phải thước đo giá trị của bạn, cũng không phải kỳ thi xem ai chi nhiều hơn ai. Một cái Tết gọn gàng, trong khả năng vẫn đáng giá hơn rất nhiều so với một cái Tết hào nhoáng nhưng để lại gánh nặng nợ nần. Khi bạn đủ tỉnh táo để lập kế hoạch, đủ linh hoạt để điều chỉnh và đủ bình thản để chấp nhận thực tế, Tết dù không có thưởng vẫn có thể trọn vẹn theo cách riêng của nó.

Không ai mong Tết thiếu thưởng, nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần và kế hoạch cho kịch bản đó chính là cách để bạn không bị động.