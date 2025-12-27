Chốt sổ 2025: Cô gái 28 tuổi có 12 cây vàng, khoản tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng!

Nếu chưa có động lực tiết kiệm, vẫn “tháng cất được, tháng không”, tâm sự của cô gái 28 tuổi trong câu chuyện dưới đây chắc hẳn sẽ phần nào cho chúng ta thêm quyết tâm. Bởi suy cho cùng, có cố gắng kiếm tiền mà không có nỗ lực tiết kiệm thì cũng khó mà “có gì trong tay”.

2 bức ảnh chốt sổ 2025 do cô đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: “Em 28 tuổi, chưa lấy chồng, kết thúc 2025 một cách trọn vẹn nên chia sẻ với mọi người.

- Giữ lại được những mối quan hệ chất lượng

- Sổ tiết kiệm 10 chữ số

- 12 cây vàng”.

“Vỏn vẹn” 3 gạch đầu dòng vậy thôi nhưng chắc chắn đằng sau đó là cả 1 năm cố gắng không ngừng, và đương nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy ở tuổi dưới 30.

“Đỉnh thật sự, không biết nói gì vì tính ra mỗi tháng bạn mua được hẳn 1 cây vàng… 28 tuổi thế là quá giỏi” - Một người cảm thán.

“Như này sao mà gọi là giỏi được, phải gọi là xuất sắc chứ!” - Một người khác chia sẻ.

“Xin vía thu nhập cao, tiết kiệm nhiều ạ chứ người lương 15 triệu/tháng như mình, cả năm đi làm không mua nổi 5 chỉ vàng thấy sao hổ thẹn quá, tại cũng 28 tuổi…” - Một người bộc bạch.

“Tài chính vững thế này thì chắc chắn công việc cũng thuận lợi, lại có mối quan hệ chất lượng nữa thì cuộc sống đủ đầy quá rồi. Hạnh phúc kể ra cũng đơn giản nhưng cũng không dễ dàng” - Một người bình luận.

“Thấy nhiều bạn kêu áp lực khi nhìn chia sẻ của bạn này, nhưng nghĩ đơn giản thôi, thành tựu là thứ mình nhìn thấy còn những lúc mệt mỏi khó khăn đâu ai biết. Thế nên nhìn người khác cho có động lực phấn đấu, học cách ghi nhận bản thân nữa chứ tội gì áp lực” - Một người bày tỏ.

Làm được 3 việc này thì yên tâm: Cuối năm sau sẽ có thành tựu của riêng mình!

1 - Ưu tiên tiết kiệm trước khi chi tiêu

Không ít người trì hoãn việc tiết kiệm với lý do thu nhập chưa cao. Nhưng vấn đề thật sự chưa bao giờ chỉ gói gọn trong mức thu nhập, mà còn là thứ tự ưu tiên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu bạn chờ tiêu xong rồi mới tiết kiệm, thì gần như chắc chắn sẽ không bao giờ còn tiền để dành. Ngược lại, nếu coi tiết kiệm là một khoản chi bắt buộc ngay khi nhận lương, bạn sẽ buộc phải tìm cách điều chỉnh cách chi tiêu để phù hợp với số tiền còn lại.

Ban đầu có thể hơi khó chịu nhưng nếu kiên chì thì sau khoảng 2-3 tháng, bạn sẽ thấy mình quen dần và chi tiêu có ý thức hơn hẳn. Quan trọng hơn, việc tiết kiệm trước - chi tiêu sau giúp bạn hình thành thói quen và kỷ luật tiết kiệm. Đây mới là điều quan trọng, chứ không chỉ là số tiền để dành được..

2 - Đa dạng thu nhập

Phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập là có phần rủi ro. Điều này có lẽ chúng ta đều cảm nhận được trong 1 năm mà làn sóng sa thải vẫn đang âm thầm diễn ra. Nếu không có nguồn thu nhập phụ, chỉ cần một biến động “nhỏ” như công ty cắt giảm nhân sự, giảm thưởng hay giảm lương,... toàn bộ kế hoạch tài chính của bạn có thể sụp đổ.

Đa dạng nguồn thu không có nghĩa là phải làm thêm đến kiệt sức, mà là tìm cách để năng lực của mình tạo ra giá trị ở nhiều kênh khác nhau. Đó có thể là một công việc freelance, một dự án nhỏ, hay đơn giản là một kỹ năng có thể kiếm tiền ngoài giờ. Ban đầu, thu nhập phụ thường không đáng kể, nhưng nó mang lại cho bạn hai thứ rất quan trọng: Kinh nghiệm và sự chủ động.

Khi có nhiều hơn 1 dòng tiền, bạn sẽ bớt phụ thuộc, tự tin hơn trong các quyết định nghề nghiệp và tài chính. Sau một năm, dù nguồn thu phụ chưa lớn, bạn vẫn có thể coi đó là thành tựu, vì bạn đã xây được “đường thoát hiểm” cho chính mình.

3 - Học cách đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân

Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Đầu tư hiệu quả bắt đầu từ việc hiểu rõ bản thân hơn là hiểu thị trường. Bạn cần biết mình chịu được mức rủi ro đến đâu, có thể chấp nhận biến động trong bao lâu và phản ứng thế nào khi tài sản lên xuống.

Song song với đó, cũng cần hiểu rằng đầu tư phải đi kèm với kế hoạch và kỷ luật của bản thân, chứ đừng chạy theo tâm lý đám đông hay phụ thuộc hoàn toàn vào “sự mách bảo” của người khác.