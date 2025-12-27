Bức ảnh “bữa ăn sang” hơn 300 nghìn của cặp vợ chồng khiến nhiều người vui lây

1 năm sắp qua, mình đã làm được gì?

Với câu hỏi này, đương nhiên mỗi người sẽ có 1 đáp án riêng. Có người tăng thu nhập, có người mua nhà, mua xe,... Còn với cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây, 1 năm vừa qua không giữ được đồng nào, cũng không sắm thêm được gì mới nhưng vẫn rất vui, đơn giản vì: Đã trả hết nợ!

Cảm giác nhẹ gánh, từ giờ có thể tiết kiệm, tích lũy cho bản thân, cho gia đình thay vì kiếm bao nhiêu cũng dành hết cho nợ, nghe thôi cũng đủ thấy phấn khởi.

Bức ảnh bữa ăn đầu tiên sau khi trả hết nợ do cô vợ đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: “Lương vợ 9 triệu, lương chồng 13 triệu, có 2 con nhỏ. Tiết kiệm thì bằng 0. Nhưng hôm nay mâm cơm này thì 2 vợ chồng em không thèm tiết kiệm nữa. 2 đứa ăn, 2 con tối đi học mới về.

Thịt gà 180 ngàn, sườn 72 ngàn, cá khô 35 ngàn, canh khoai 22 ngàn, tổng 309 ngàn. Ăn thì chẳng hết đâu nhưng nay ăn sang chút do mới trả hết nợ rồi các bác ạ!”.

Dưới phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng vì giờ đã hết nợ, không ít người còn chia sẻ thêm: Thưởng cho bản thân 1 bữa ăn sang mà mua đồ về tự nấu chứ không đi ăn hàng, thì vẫn là tiết kiệm rồi!

“Chúc mừng 2 bác, ai có nợ rồi mới hiểu không gì sướng bằng cảm giác trả hết nợ. Kiểu không còn nợ nữa ta nói nó tự do lắm, mới dám ngẩng mặt lên mà sống ấy. Em nợ rồi em hiểu, và cũng hết nợ rồi” - Một người chia sẻ.

“Tổng thu nhâp 22 triệu, nuôi 2 con mà vừa trả nợ nữa thì đúng là khó tiết kiệm thật. Hết nợ rồi thì coi như số tiền trước đây dùng để trả nợ hàng tháng, giờ để tiết kiệm. Cuộc sống cứ túc tắc kiểu gì cũng khá dần lên, chúc mừng cả nhà” - Một người chung vui.

“Xin vía hết nợ. Bao giờ hết nợ, mình cũng phải làm 1 bữa ăn hàng thật sang, đi du lịch nữa. Giờ còn nợ thì cứ nghĩ đến cảnh được tự do như vậy cho có động lực” - Một người bày tỏ.

“Vậy là 2 bố mẹ “đánh lẻ” ăn riêng à? Tự thưởng 1 bữa ngon mà vẫn mua đồ về tự nấu là tiết kiệm rồi. Thưởng thêm 1 bữa nữa cả nhà đi ăn buffet hải sản cho đã nữa cũng được” - Một người động viên.

3 điều cần lưu ý trong quá trình trả nợ

1 - Tuyệt đối không để phát sinh thêm khoản nợ mới

Bởi nếu nợ cũ chưa hết mà nợ mới đã “gõ cửa”, khả năng cao là vòng lặp nợ nần sẽ tái hồi không dứt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thế nên song song với việc tính toán mỗi tháng dành bao nhiêu tiền trả nợ, hãy ổn định mức chi tiêu. Bạn cần làm rõ từng nhóm chi tiêu cùng ngân sách cố định và đảm bảo duy trì được chất lượng sống ở ngưỡng “chấp nhận được”. Bởi nếu đặt ngân sách chi tiêu quá thấp, duy trì được 1 thời gian, thấy không chịu nổi và lại tăng mức chi tiêu, thì rất có thể sẽ không đủ tiền trả nợ và dễ phát sinh khoản nợ tiêu dùng mới.

2 - Ưu tiên trả khoản nợ lãi suất cao trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi. Đồng thời, xin giãn nợ với những khoản nợ không có lãi.

3 - Cố gắng tăng thu nhập để đẩy nhanh tốc độ trả nợ

Chỉ trông chờ vào việc thắt chặt chi tiêu để trả nợ thì rất dễ mệt và nản. Nếu có thể, hãy nghĩ đến chuyện tăng thêm thu nhập, dù chỉ là một khoản nhỏ. Nhận việc ngoài giờ, bán bớt đồ không dùng đến, hoặc tận dụng kỹ năng sẵn có để kiếm thêm tiền, miễn sao là lao động chân chính thì đều tốt.

Tuy nhiên cần phải xác định rõ: Tiền kiếm thêm này là để trả nợ, không phải để tiêu xài. Khi thu nhập tăng mà chi tiêu không phình theo, tốc độ trả nợ sẽ nhanh hơn thấy rõ. Điều này cũng giúp bạn bớt cảm giác bị áp lực do nợ nần.