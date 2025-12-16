Bữa cơm 80k 4 món của vợ chồng ở TP.HCM gây tranh cãi

Chuyện ăn uống nói chung hay cụ thể hơn là việc nên chi bao nhiêu cho mỗi bữa, vốn là điều khó nói. Bởi mỗi người một khẩu vị, sức ăn cũng khác nhau nên chênh lệch ngân sách giữa các gia đình - dù là với cùng số lượng thành viên, cũng là chuyện thường tình.

Tuy nhiên mới đây, tâm sự của một cô vợ ở TP.HCM về bữa cơm 80k của cả nhà, lại khiến nhiều người tranh cãi. Có người cho rằng thế này là vừa đủ, cũng có người thẳng thắn: Đắt!

Bữa cơm tối 80k của 2 vợ chồng do cô đăng tải

“Bữa cơm tối 80k cho 2 vợ chồng ở TP. HCM của nhà em đây ạ.

1. Cá giò: Mẹ em gửi cho 7kg thịt cá, lấy 500k cho vui nên con cá này tạm tính 10k.

2. Bầu xào tôm: 1 quả bầu 10k với 7 con tôm nhỏ 12k là 22k3.

3. Đậu hũ sốt cà: 3 miếng đậu 12k thêm 2 trái cà chua 18k là 30k.

4. Canh chua: 1 trái cà chua 9k với nửa miếng thơm 4k và 1k giá, là 14k5.

5. Hành lá, hành tím, ớt: 4k.

Chừng này nhà ai ăn ít 3 người vẫn đủ” - Cô viết.

Khoảng thời gian gần đây, khi giá rau củ nói riêng và giá thực phẩm nói chung đều tăng, không ít người “đau đầu” mỗi lần đi chợ vì phải cân đối làm sao để ngân sách ăn uống không tăng quá nhiều.

“Cà chua dạo này em thấy vẫn hơi đắt, bữa này mà bớt cà chua thì còn tiết kiệm nữa” - Một người nhận định.

“Chắc cũng tùy sức ăn nhưng em thấy như này 2 người là hơi nhiều, mình vẫn tiết kiệm được thêm nữa nếu muốn. 1 món canh rau, 1 món mặn là đủ, tiết kiệm thời gian nấu nướng dọn dẹp nữa” - Một người bày tỏ.

“Nếu tính chi phí theo bữa như này thì là mom đi chợ 1 lần cho 1 bữa hay mua nhiều rồi chia ra nhỉ? Chứ giờ làm gì có chỗ nào bán 1 nghìn tiền giá nữa, em mua 1 lạng có chỗ còn bảo không bán đây” - Một người thắc mắc.

“Thật ra 1 món mặn, 1 món xào, 1 món canh là đa dạng rồi nhưng bữa này bảo 80k là hơi sai đấy. Thực tế còn hơn vì còn tiền cơm, gia vị với tiền điện. Nhà nào đi thuê căn hộ dịch vụ, điện nước tính theo giá dịch vụ thì nấu 1 bữa ăn chi phí cũng đội lên kha khá đấy. Muốn tiết kiệm thì nên cân đối lại, còn không thì như này là vừa đủ rồi” - Một người phân tích.

“Tính ra bữa này 80k là đắt, mình thấy thế vì ít đạm quá, chủ yếu toàn rau” - Một người bình luận.

Làm sao cân đối, ổn định ngân sách ăn uống?

1. Xác định ngân sách tối đa có thể chi

Muốn kiểm soát ngân sách ăn uống, việc đầu tiên là phải có một con số cụ thể. Thay vì chi tiêu theo cảm giác “còn tiền thì ăn thoải mái”, hãy chủ động đặt ra mức trần chi tiêu ăn uống cho cả tháng, dựa trên thu nhập và số người trong gia đình. Khi đã có mức trần này, bạn sẽ tự động cân nhắc hơn mỗi lần mua đồ ăn hay gọi món, bởi mọi khoản chi đều nằm trong một khung kiểm soát rõ ràng, không bị vượt quá tầm tay.

2. Phân tách rõ ăn ở nhà và ăn ngoài

Ăn ngoài là khoản chi dễ “đội ngân sách” nhất nếu không được giới hạn từ đầu. Vì vậy, cần xác định rõ mỗi tháng hoặc mỗi tuần sẽ ăn ngoài bao nhiêu bữa, dành riêng một phần ngân sách cho khoản này. Phần còn lại nên ưu tiên ăn ở nhà với thực đơn đơn giản, và đủ chất.

Ảnh minh họa

Khi ranh giới giữa ăn ở nhà và ăn ngoài được thiết lập rõ, việc chi tiêu sẽ trở nên chủ động hơn, tránh tình trạng cuối tháng mới giật mình vì tiền ăn vượt kế hoạch.

3. Theo dõi chi tiêu và điều chỉnh định kỳ

Ngân sách ăn uống chỉ thực sự hiệu quả khi được theo dõi thường xuyên. Trong 1-2 tháng đầu, nên ghi chép lại các khoản chi để so sánh với mức trần đã đặt ra. Nếu thấy ngân sách quá chặt khiến sinh hoạt bị gò bó, hoặc quá rộng dẫn đến lãng phí, cần điều chỉnh kịp thời. Việc rà soát định kỳ giúp ngân sách luôn sát với thực tế, từ đó duy trì thói quen chi tiêu ổn định và lâu dài.