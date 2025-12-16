3 thứ "chắc không tới lượt mình" sẽ khiến bạn hết sạch tiền

Khi nói về tiền, người trẻ thường nghĩ tới lương, mua sắm, tiết kiệm. Còn có vài thứ rất hay bị né, vì nghĩ “chắc chưa tới lượt mình”. Nhưng chính những điều này mới là thứ có thể làm bạn cạn tiền nhanh nhất.

1. Ốm đau - khoản chi không báo trước

Không ai muốn nghĩ tới chuyện bệnh tật khi còn trẻ. Nhưng chỉ cần một lần nhập viện, một đợt điều trị kéo dài, tiền không chỉ mất ở viện phí mà còn ở thời gian nghỉ làm, thu nhập giảm. Khi không có quỹ dự phòng hay bảo vệ tài chính, ốm một lần là mọi kế hoạch bay sạch.

2. Thất nghiệp - khoảng trống rất đắt

Nhiều người tin rằng “mình làm tốt thì không sao”. Nhưng thị trường không vận hành theo niềm tin cá nhân. Cắt giảm, tái cấu trúc, công ty đóng cửa… xảy ra rất nhanh. Không có tiền đệm vài tháng, mỗi ngày thất nghiệp đều là một ngày căng thẳng và tốn kém.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Trách nhiệm gia đình - lúc nào cũng đến sớm hơn bạn nghĩ

Bố mẹ đau ốm, nhà có việc, em cần hỗ trợ… Những khoản này không nằm trong kế hoạch chi tiêu hằng tháng, nhưng lại rất thật. Khi chưa chuẩn bị, bạn buộc phải rút hết tiền tiết kiệm, vay mượn hoặc hy sinh những mục tiêu cá nhân khác.

Không ai chuẩn bị khoản dự phòng bằng cách nghĩ “để giàu rồi tính”. Cách đơn giản nhất là coi nó như một khoản chi bắt buộc mỗi tháng, dù ít. Không cần con số lý tưởng, chỉ cần đều: để riêng một tài khoản, không đụng tới cho tiêu dùng hằng ngày. Khi có tiền thưởng hay thu nhập thêm, ưu tiên lấp đầy khoản dự phòng trước khi nghĩ tới mua sắm. Dự phòng không giúp bạn giàu lên, nhưng nó giúp bạn không trắng tay khi có chuyện.