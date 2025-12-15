3 kiểu an tâm giả tạo về tiền

Nhưng thực tế, có những cảm giác an tâm rất… mong manh. Chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi thứ lộ rõ.

1. Có lương đều nên nghĩ là ổn

Lương về đúng ngày tạo cảm giác an toàn, nhưng nếu đó là nguồn tiền duy nhất, bạn đang phụ thuộc hoàn toàn vào một dòng thu nhập. Chỉ cần công ty biến động, sức khoẻ giảm, hoặc công việc không còn phù hợp, mọi kế hoạch lập tức đổ vỡ. Lương đều không đồng nghĩa với an toàn tài chính - nó chỉ là sự ổn định tạm thời.

2. Có thẻ tín dụng nên không lo thiếu tiền

Thẻ tín dụng dễ tạo ảo giác “lúc nào cũng có tiền sẵn”. Bạn quẹt trước, trả sau, nên cảm giác đau khi mất tiền đến rất muộn. Đến khi sao kê về, mới nhận ra mình đã sống vượt quá khả năng. Thẻ tín dụng không phải tiền dự phòng - nó chỉ là khoản nợ được đóng gói gọn gàng.

Ảnh minh hoạ

3. Có gia đình hỗ trợ nên thấy yên tâm

Nhiều người trẻ vô thức coi gia đình là “phao cứu sinh”: thiếu thì vay tạm, khó thì xin giúp. Nhưng sự hỗ trợ này không phải lúc nào cũng sẵn, và càng không nên là kế hoạch tài chính lâu dài. Dựa vào người khác để an tâm, thực chất là chưa thực sự độc lập.