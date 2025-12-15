Giá vàng tăng cao vì sao người mua vẫn lỗ?

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im với sáng qua. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng. Nếu người mua vàng từ tuần trước với giá 154,2 triệu đồng/lượng, bán ra tại cửa hàng SJC thời điểm này lỗ 100.000 đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Như vậy, nếu mua vàng miếng từ tuần trước bán ra tại đây, người dân lỗ lên tới 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng lên đỉnh lịch sử nhưng người mua vẫn lỗ vì chênh lệch mua - bán.

Tương tự, người mua vàng nhẫn từ tuần trước bán ra tuần này cũng lỗ nặng dù giá vàng tăng. Cụ thể, Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,3 - 155,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, người mua vàng lúc 153,5 triệu đồng/lượng bán ra hôm nay lỗ 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng nhẫn từ tuần trước với giá 153 triệu đồng/lượng bán ra lỗ 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.303 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.148 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.135 - 26.405 đồng/ USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).