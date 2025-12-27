Giá bạc tăng tới 169%/năm, điều gì đang xảy ra?

Giá lập đỉnh, cửa hàng hết bạc sớm

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đẩy mạnh giá bạc miếng lên mức cao nhất từ trước tới nay 2,983 - 3,075 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá bạc miếng tại một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Ancarat, Sacombank... cũng vượt 3 triệu đồng/lượng.

Tính theo kg, giá bạc tăng lên mức 81,99 triệu đồng/kg, tăng hơn 4,6 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 1 ngày. Hồi đầu năm, mỗi miếng bạc loại 1 lượng chỉ 1,1 triệu đồng/lượng, hiện tại đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng thông báo hết bạc từ sớm 27/12.

Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc còn gây sốc hơn khi tăng trên 10% chỉ trong 1 ngày. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc dừng ở mức 79,39 USD/ounce, tăng 10,34% so với phiên trước.

Giá bạc liên tục gây bất ngờ, bất chấp những cảnh báo tăng nóng liên tiếp. Thậm chí, giá bạc còn tăng nhanh và bỏ xa đà đi lên của giá vàng.

Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng mạnh của thị trường bạc thế giới cũng như trong nước. Giá bạc tăng quá nhanh đã khiến nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi mua kim loại quý này.

Tại cửa hàng Phú Quý Hà Nội, từ sáng sớm người dân đã xếp hàng mua bạc. Tuy nhiên, tại các cửa hàng kinh doanh bạc thương hiệu như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Ancarat… đều thông báo hết bạc từ sớm.

Chị Minh Châu (Định Công, Hà Nội) cho biết: “Tôi xếp hàng từ sáng sớm nhưng cửa hàng hết bạc sau 8h. Hiện, cửa hàng chỉ bán phiếu và hẹn 3 tháng sau mới nhận được bạc. Nhiều cửa hàng bán bạc cũng trong tình trạng tương tự. Nhìn giá bạc tăng tôi sốt ruột muốn mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội”.

Vì sao nhà đầu tư chuyển hướng mua bạc?

Nửa năm trở lại đây, anh Phú Quang (40 tuổi, Hà Nội) cho biết muốn bỏ tiền mua vàng tích trữ thay vì chỉ gửi tiết kiệm với lãi suất thấp. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng quá nhanh khiến anh Quang sợ "đu đỉnh".

"Sau khi tìm hiểu đầu tư bạc thấy tiềm năng lên giá của kim loại quý này, tôi bắt đầu mua bạc tích trữ. Với khoảng 1,2 triệu đồng, tôi đã có thể mua được 1 lượng bạc, cầm trên tay nhìn cũng rất đẹp mắt", anh Quang nói.

Hiện, các cửa hàng kinh doanh bạc đều bán giấy hẹn từ 2-3 tháng sau mới có sản phẩm. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư trong lúc chờ nhận sản phẩm giá tăng bán lại giấy hẹn, cửa hàng vẫn thu mua.

Tại diễn đàn Kinh doanh mới đây, ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG - cho biết bạc vật chất gần đây rất được quan tâm, giá liên tục tăng và “sốt” giá không kém gì kênh đầu tư vàng, thậm chí còn vượt cả mức tăng của giá vàng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG.

Ông Tuấn cho biết, trên thị trường hiện nay đã có một số các công ty vàng bạc đá quý lớn có cung cấp sản phẩm bạc tích trữ riêng.

Ông Tuấn chia sẻ, trong quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT thì vàng, bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5-10%.

“Trên thực tế từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên đồng pha. Do đó, việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể”, ông Tuấn nhận định.

Chuyên gia nhận định, bạc là lựa chọn phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn, chia nhỏ vốn, mua vào định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, thay vì "lướt sóng" ngắn hạn. Đồng thời, nhà đầu tư tham gia kênh này cũng cần vững vàng về tâm lý, bởi giá bạc thường biến động mạnh hơn giá vàng.