Việc làm thời vụ Tết vào cao điểm, thu nhập có thể đạt hơn 30 triệu đồng/tháng

Từ bán lẻ, dịch vụ ăn uống, logistics đến giúp việc gia đình và làm đẹp, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ đang tăng nhanh, kéo theo mức thu nhập được đẩy lên cao hơn so với ngày thường. Nhiều người lao động coi đây là cơ hội “chạy nước rút” để cải thiện tài chính trước Tết Nguyên đán.

Cả người tuyển lẫn người tìm việc đều chủ động

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, ngay từ cuối tháng 11, thị trường lao động đã bước vào giai đoạn cao điểm tuyển dụng phục vụ Tết. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ, chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị và nền tảng dịch vụ chủ động đăng tuyển lao động thời vụ sớm hơn so với các năm trước, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự vào sát Tết.

Đại diện một nhà bán lẻ cho biết, lưu lượng khách mua sắm tăng nhanh trong những tuần giáp Tết buộc doanh nghiệp phải bổ sung nhân sự làm việc theo ca để đảm bảo vận hành.

"So với năm ngoái, chúng tôi đăng tuyển nhiều vị trí hơn và kéo dài thời gian tuyển để chủ động đào tạo, hạn chế rủi ro thiếu người vào cao điểm", người này chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, người lao động cũng chủ động tìm việc sớm. Anh Minh, 24 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết anh quyết định nhận thêm công việc thời vụ buổi tối và cuối tuần để tăng thu nhập.

"Gần Tết nên mình muốn có thêm một khoản để sắm sửa. Công việc văn phòng mình thường được về đúng giờ, không phải tăng ca nên mình chọn làm thêm ca tối. Mỗi ngày làm thêm vài tiếng nhưng duy trì đều, thu nhập tăng rõ rệt", anh nói.

Mức lương thời vụ cao điểm Tết đang được các doanh nghiệp đưa ra khá cao và có chế độ x2, x3 lương vào các ngày lễ

Thực tế, nhu cầu nhân lực tăng cao cũng thể hiện rõ qua hoạt động tuyển dụng công khai của nhiều doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Trên các nền tảng mạng xã hội và kênh tuyển dụng chính thức, một số thương hiệu bán lẻ và dịch vụ như MM Mega Market, Circle K Việt Nam, Haidilao... hay các nền tảng dịch vụ gia đình như bTaskee đã đồng loạt đăng thông tin tuyển dụng lao động thời vụ Tết tại nhiều tỉnh, thành.

Các vị trí chủ yếu xoay quanh bán hàng, thu ngân, kho vận, làm việc theo ca hoặc cộng tác viên dịch vụ, với thời hạn làm việc kéo dài đến sau Tết. Việc nhiều doanh nghiệp cùng lúc tăng cường tuyển dụng cho thấy áp lực nhân lực trong mùa cao điểm cuối năm đang gia tăng rõ rệt.

Nhu cầu tuyển dụng Tết tăng gần 50%

Theo dữ liệu từ nền tảng Việc Làm Tốt, tổng số tin tuyển dụng việc làm Tết năm nay tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng nhà tuyển dụng chỉ tăng khoảng 10%. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực không chỉ tăng nhẹ mà đang tăng đột biến, khi mỗi doanh nghiệp phải đăng nhiều vị trí hơn để đáp ứng nhu cầu vận hành dịp cao điểm.

Xét theo hình thức làm việc, nhóm việc làm theo ca và thời vụ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số lượng tin đăng tăng 49,8%, còn số nhà tuyển dụng tăng 15,8% so với cùng kỳ. Nhóm toàn thời gian cũng không nằm ngoài xu hướng, khi tin đăng tăng hơn 50%.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ bTaskee, nhu cầu đặt dịch vụ dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc người cao tuổi và làm đẹp tại nhà trong giai đoạn cận Tết có thể tăng từ 2–3 lần so với ngày thường. Nhiều cộng tác viên cho biết lịch làm việc gần như kín trong suốt tháng cao điểm, nếu duy trì tần suất ổn định có thể đạt thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày. Ở mức cao điểm, tổng thu nhập cả tháng có thể chạm mốc 30–40 triệu đồng, trở thành nguồn tài chính quan trọng trước Tết.

Ngoài ra, các vị trí liên quan đến làm đẹp và chăm sóc cá nhân như thợ làm nails, kỹ thuật viên spa, chăm sóc khách hàng cũng nằm trong nhóm tăng đột biến, xuất phát từ nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trước Tết.

Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng mùa cao điểm

Bên cạnh cơ hội việc làm và thu nhập cao, mùa tuyển dụng Tết cũng tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Các chuyên gia lao động cảnh báo, lợi dụng nhu cầu tìm việc tăng mạnh, nhiều đối tượng đã đăng tin tuyển dụng giả, yêu cầu người lao động đóng phí giữ chỗ, phí đồng phục hoặc đặt cọc trước khi nhận việc.

Đại diện các nền tảng tuyển dụng khuyến cáo người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin nhà tuyển dụng, ưu tiên các kênh chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp giấy tờ cá nhân cho các bên không rõ ràng. Doanh nghiệp uy tín thường công khai thông tin liên hệ, quy trình tuyển dụng minh bạch và không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình tuyển dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu việc làm thời vụ Tết tiếp tục tăng cao, việc tỉnh táo lựa chọn công việc phù hợp, song song với việc bảo vệ bản thân trước các rủi ro lừa đảo, được xem là yếu tố then chốt để người lao động tận dụng tốt cơ hội “mùa vàng” cuối năm.