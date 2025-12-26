Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê

Năm nay tôi 25 tuổi, làm nghề truyền thông mạng xã hội ở Hà Nội đã hơn 3 năm và không có tiền tích lũy. Mỗi tháng nhận lương, tôi không còn háo hức như khi mới ra trường nữa vì sau khi tin nhắn báo tiền về, trừ tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, xăng xe, tiền trả nợ và vài khoản phát sinh không tên thì tài khoản lại gần như trở về trạng thái trống rỗng. Như tháng vừa qua, con số còn lại chỉ còn 312 nghìn đồng.

Mức lương của tôi hiện vẫn dừng ở mức 11 triệu đồng, không hề được tăng theo định kỳ do công ty gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt lại tăng cao. Suốt những tháng gần đây, tôi luôn trong cảnh vay tiền để sống qua ngày, rồi cuối tháng lại lo trả.

Thêm nữa, hiện tại là mùa cưới, mùa gặp mặt cuối năm nên các khoản chi liên tục phình to. Mức lương không thấp so với mặt bằng sinh viên mới ra trường, nhưng cũng không đủ cao để gọi là sống ổn định, khiến tôi luôn căng thẳng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm, mọi thứ sẽ khá lên. Nhưng sau gần 3 năm đi làm, tôi nhận ra mình vẫn không xu dính túi, chỉ khác là mệt hơn.

Nhiều người trẻ bỏ phố về quê để tiết kiệm sinh hoạt phí, tiền thuê nhà. (Ảnh minh họa: AI)

Giống như bao thanh niên khác, tôi cầm tấm bằng đại học trên tay với ước mong có thể tìm được công việc ổn định, sống tốt tại Hà Nội. Tuy nhiên thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều, thị trường việc làm ngành tôi học đã bão hòa, mức lương khởi điểm cho người mới ra trường khá thấp.

Đi làm 3 năm, tôi vẫn không thể tìm được cơ hội bứt phá. Lương tăng không đủ bù sinh hoạt phí. Nhiều lần, gia đình muốn tôi về quê vì có các công việc phù hợp được người quen giới thiệu.

Hỏi ý kiến bạn bè, chín người thì cũng mười ý. Có người bảo rằng tuổi trẻ phải chiến đấu, nỗ lực để khẳng định mình nơi thành thị. Về quê, các cơ hội việc làm không có nhiều, đôi khi còn khiến bản thân bị thụt lùi. Một số người khác bảo rằng ở tỉnh giờ cũng phát triển rất nhanh, nếu mệt mỏi ở thành phố thì cứ về quê làm thử vài năm; tiền kiếm ít hơn nhưng cuộc sống bớt gánh nặng tâm lý, chi phí khi ở cùng gia đình.

Nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng đang bối rối, nửa muốn ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội, nửa lại muốn buông tay để về quê sống nhẹ nhàng hơn.

Với tôi, sức hút từ ánh đèn thành phố quá lớn. Tôi sợ rằng nếu rời đi, mình sẽ trở thành "kẻ thua cuộc" trong mắt bạn bè, họ hàng xung quanh. Tôi cũng sợ mất đi những tiện ích, những rạp phim, những quán cà phê lung linh và cả những cuộc vui để rồi bản thân dần tụt hậu. Ở lại thành phố, dù mỗi tháng chỉ dư vài trăm nghìn đồng nhưng ít ra tôi vẫn có cảm giác mình đang "chiến đấu" cho một tương lai rực rỡ nào đó.

Về quê, tôi sợ không tìm được việc đúng ý nguyện, sợ sự soi mói của xóm giềng "học cho cao rồi lại về quê", sợ cuộc sống quá bình lặng làm thui chột ý chí.