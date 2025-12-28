Làm được 3 việc này thì xin chúc mừng: 2025 của bạn thành công!

Khi nói về "thành công", nhiều người vẫn hay nghĩ đến những cột mốc rất lớn: mua được nhà, mua được xe, thu nhập trăm triệu mỗi tháng hay có một doanh nghiệp riêng. Đương nhiên những điều đó chắc chắn là thành tựu không nhỏ, nhưng 2025 là một năm không dễ dàng với đa số chúng ta: Làn sóng sa thải chưa qua, nhiều người mất việc, kinh doanh không thuận lợi,...

Thế nên nếu 2025 của bạn có 3 điều dưới đây, đừng tiếc 1 lời khen, 1 lời ghi nhận cho chính bản thân mình.

1. Vẫn còn công việc với thu nhập ổn định

Trong một năm mà thị trường lao động liên tục sàng lọc, cắt giảm và tái cấu trúc, việc bạn vẫn giữ được một công việc mang lại thu nhập ổn định đã là một thành tựu không nhỏ. Ổn định ở đây không nhất thiết phải là mức lương cao chót vót, mà là dòng tiền đều đặn, đủ để bạn chủ động chi trả các khoản sinh hoạt cơ bản và không phải nơm nớp lo lắng mỗi tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Không ít người có thể kiếm được tiền rất nhanh trong một giai đoạn ngắn, nhưng lại không duy trì được lâu dài, để rồi rơi vào trạng thái bất an, hụt hẫng. Còn bạn, nếu mỗi tháng vẫn có thu nhập đều, dù tăng chậm nhưng chắc, thì đó chính là nền móng của mọi kế hoạch tài chính khác.

Giữ được công việc ổn định cũng cho thấy bạn đã thích nghi được với môi trường làm việc, duy trì được giá trị của bản thân và không bị đào thải. Trong bối cảnh AI, tự động hóa và công nghệ thay đổi nhanh chóng, chỉ riêng việc "không bị bỏ lại phía sau" đã là một dạng thành công thầm lặng. Nó chứng minh rằng bạn đủ kiên trì, đủ linh hoạt và đủ trách nhiệm với chính cuộc sống của mình.

2. Tự lo được cuộc sống của bản thân: Đủ ăn, đủ tiêu, đủ tiết kiệm

Thành công không nhất thiết phải là giàu có, hay sống xa hoa. Thành công đôi khi chỉ đơn giản là bạn không phải vay mượn để sống qua ngày, không phải trông chờ vào sự trợ giúp tài chính thường xuyên từ gia đình hay người khác.

Nếu trong năm 2025, bạn tự lo được cho bản thân mình, đảm bảo được những nhu cầu cơ bản như ăn uống, sinh hoạt, chi tiêu cá nhân và vẫn dành ra được một phần nhỏ để tiết kiệm, thì đó là một trạng thái tài chính lành mạnh mà rất nhiều người đang mơ ước.

"Đủ" ở đây là từ khóa quan trọng. Đủ ăn nghĩa là không phải bữa đói bữa no, không phải cắt xén khoản đầu tư cho sức khỏe chỉ vì thiếu tiền. Đủ tiêu nghĩa là bạn chi trả được các khoản cần thiết mà không rơi vào căng thẳng triền miên. Và đủ tiết kiệm nghĩa là dù ít hay nhiều, bạn vẫn có ý thức để dành cho tương lai, không tiêu sạch toàn bộ những gì mình kiếm được.

3. Có quỹ dự phòng cho những rủi ro bất ngờ

Nếu không chỉ đủ tiêu, đủ tiết kiệm mà còn chuẩn bị được quỹ dự phòng cho những tình huống xấu trong tương lai, thì xin chúc mừng, nền móng tài chính bạn đã phần nào được xây dựng, thậm chí đang rất vững chắc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Quỹ dự phòng không phải là tiền đầu tư, không phải tiền sinh lời, mà là khoản tiền giúp bạn không sụp đổ khi biến cố xảy ra. Đó có thể là lúc mất việc, ốm đau, gia đình có chuyện gấp hoặc thu nhập bị gián đoạn.

Việc xây dựng được quỹ dự phòng cho thấy bạn đã có tư duy tài chính dài hạn, biết nghĩ cho tương lai chứ không chỉ chăm chăm vào hiện tại. Nó cũng phản ánh sự kỷ luật trong chi tiêu, bởi để dành được khoản tiền này, bạn chắc chắn đã phải hy sinh một số nhu cầu hưởng thụ ngắn hạn. Nhưng đổi lại, bạn mua được sự an tâm - thứ rất khó định giá bằng tiền.

Trong năm 2025, khi mọi thứ đều có thể thay đổi rất nhanh, quỹ dự phòng chính là chiếc phao giúp bạn không bị nhấn chìm khi sóng gió ập đến.