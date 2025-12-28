Loạn giá bạc 'sang tay'

Sáng 27/12, giá bạc quốc tế tăng vọt gần 6% lên trên 79 USD/ounce, lập đỉnh chưa từng có. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý – đơn vị kinh doanh bạc tích trữ lớn nhất tại Việt Nam – trong sáng 27/12 nhanh chóng cập nhật giá bạc ở mức 3,075 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,983 triệu đồng lượng (mua vào). Tính theo kg, giá bạc cũng tăng lên mức 81,99 triệu đồng/kg (bán ra).



Giá tăng mạnh khiến mức độ quan tâm của nhà đầu tư tăng vọt. Ngay trong buổi sáng 27/12, Phú Quý thông báo ngừng nhận đặt hàng trong ngày do hết hàng. Trong chiều cùng ngày, đơn vị này tiếp tục phát thông báo ngừng nhận đặt hàng cho cả ngày 28/12 (chủ nhật) và sẽ mở đặt hàng giới hạn trở lại vào 29/12.

Phú Quý Thông báo hết hàng sản phẩm bạc tích trữ ngày 27 và 28/12.

Đây cũng là lúc các giao dịch "trao tay" trên các hội nhóm bùng nổ. Tại một group có hơn 200.000 thành viên trên Facebook, các bài đăng mua, bán bạc xuất hiện liên tục, nhận được nhiều sự quan tâm của các thành viên. Một số group nhỏ hơn cũng "nhộn nhịp" các bài đăng.



Theo đó, giá mua bán trên các hội nhóm cũng liên tục thay đổi – trong đó đa phần bán cao hơn cả giá niêm yết từ Phú Quý. Cụ thể, hàng loạt người giao dịch đăng bài bán bạc tích trữ với giá dao động 85-92 triệu đồng/kg, ghi nhận mức chênh 3-10 triệu đồng/kg. Thậm chí, có những bài đăng rao bán với giá khoảng 95 triệu đồng/kg – chênh rất lớn so với giá niêm yết.

Đáng chú ý, có không ít trong số này đã được thực hiện. Chị Hà Dương (Long Biên, Hà Nội) cho biết trong ngày 27/12, đã chạy khắp Hà Nội để "gom" bạc từ những bài đăng trên hội nhóm và đã mua được khoảng hơn 5 kg với giá theo chị là "tốt" – mức 85-88 triệu đồng/kg. "Với các bài đăng giá cao hơn, tôi không dám mua", chị cho hay.

Một số khác sau khi mua được bạc với giá thấp ngày 27/12 đã lập tức đăng bán với giá cao hơn trong ngày 28/12 để ăn chênh. Theo chia sẻ của một số người này, họ vẫn có ý định đầu tư lâu dài nhưng cũng muốn tranh thủ "sang tay" một phần để có thêm lợi nhuận.

Trong ngày 28/12 khi thị trường giao dịch chính thống gần như đóng băng khi các "nhà bạc" lớn thông báo hết hàng, giao dịch sang tay vẫn đang diễn ra cực kỳ sôi động.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" diễn ra sáng 22/10, các chuyên gia đánh giá trong bối cảnh nền kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng bứt phá với sự kết hợp của những động lực truyền thống và động lực tăng trưởng mới, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội trong việc đa dạng các kênh phân bổ tài sản.

Bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống như vàng, chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm… nhà đầu tư có cơ hội đa dạng hóa các lớp tài sản với các kênh đầu tư mới, trong đó nổi lên gần đây là kênh đầu tư bạc.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi khẳng định xu hướng mua bạc và tích lũy trong thời gian tới chắc chắn là một xu hướng tăng trưởng bền vững.

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc cho rằng thị trường có thể có một cơn sốt mới cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý rủi ro ở những phiên thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch cao.

Có cùng quan điểm là PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế: "Đây là kênh đầu tư mới. Vì vậy cần thời gian phải tìm hiểu thông tin để đầu tư chứ không nên đầu tư bừa bãi", ông Long nói và khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn nơi uy tín để mua bán, phải kiên nhẫn và chấp nhận việc giá bạc đầu tư rất mạnh, đặc biệt không nên vay tiền để đi đầu tư bạc.