Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng đến 1,2 triệu đồng/lượng

Sáng 6-1, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt được niêm yết quanh mức mua vào 155,4 triệu đồng/lượng, bán ra 157,4 triệu đồng/lượng - tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng được đẩy lên 150,4 triệu đồng/lượng mùa vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu khác được đẩy lên rất cao, bỏ xa thương hiệu vàng SJC. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 153,3 triệu đồng/lượng, bán ra tới 157,3 triệu đồng/lượng - cao nhất trên thị trường.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng liên tục lập đỉnh. Giá bạc miếng sáng nay được các thương hiệu như SBJ, Phú Quý mua vào 2,91 triệu đồng/lượng, bán ra 2,98 triệu đồng/lượng - tăng 61.000 đồng so với sáng hôm qua.

Năm 2025, giá bạc đã tăng tới 150%, trong khi giá vàng tăng khoảng 65%

Liên quan sự biến động của giá các kim loại quý, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng Ngành Kinh tế số Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF).



* Phóng viên: Theo ông, điều gì đang diễn ra với các kim loại quý, khi cả giá bạch kim và đồng đều lập đỉnh?

TS Nguyễn Duy Quang

- TS Nguyễn Duy Quang: Đầu tiên là áp lực cân bằng cung - cầu toàn cầu đang dịch chuyển mạnh, khi nhu cầu công nghiệp với bạc, bạch kim và đồng đều đồng loạt bùng nổ.

Trong khi đó, nguồn cung khai thác và tinh luyện các kim loại này chỉ tăng hạn chế. Việc Trung Quốc (chi phối 60-70% sản lượng bạc toàn cầu) siết xuất khẩu càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm, kéo giá bạc tăng vọt và lan sang các kim loại khác qua hiệu ứng "chuyển cầu".

Mặt khác, lãi suất đồng USD tại Mỹ có chiều hướng giảm trong năm 2025-2026 khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng, bạc, bạch kim và đồng giảm đi.

Các ngân hàng trung ương vẫn tích cực gom kim loại quý vào kho dự trữ. Dòng tiền từ các quỹ đầu tư ETF và quỹ tín thác đổ vào nhóm kim loại quý cũng tạo sức đẩy lớn, củng cố xu hướng tăng giá chung.

Giá vàng trong nước liên tục tăng cao thời gian qua

Sự bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại cũng khiến vai trò trụ an toàn của kim loại quý gia tăng. Khi chiến tranh thương mại, khủng hoảng nợ hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng gia tăng, nhà đầu tư tìm đến vàng, bạc, bạch kim, đồng như hình thức bảo toàn giá trị và phòng ngừa rủi ro. Hiệu ứng lan tỏa này đã khiến giá hầu hết kim loại cơ bản và kim loại quý đều chạm đỉnh hoặc vùng kỷ lục

* Giá bạc tăng kích thích nhu cầu mua của nhà đầu tư trong nước nhưng số doanh nghiệp cung ứng sản phẩm này còn hạn chế. Vậy nhà đầu tư cần lưu ý gì?

- Nhà đầu tư cần lưu ý tính thanh khoản và chi phí giao dịch. Khi nguồn cung bạc miếng hay bạc thỏi trong nước khan hiếm, chênh lệch mua - bán sẽ nới rộng, phí lưu kho và bảo hiểm tăng cao. Nhà đầu tư cần so sánh chênh lệch này với nhiều thương hiệu và cân nhắc lựa chọn kênh trao đổi uy tín để tối ưu hóa chi phí.

Hiện số lượng doanh nghiệp sản xuất, giao dịch bạc miếng không nhiều và việc bảo đảm hàm lượng bạc tinh khiết 999,9 nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng là điều kiện tiên quyết. Nhà đầu tư nên ưu tiên các thương hiệu có uy tín để tránh hàng giả, hàng pha tạp.

Việc phân bổ tỉ trọng hợp lý trong danh mục là quan trọng. Bạc dù được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp nhưng vẫn chịu biến động mạnh do yếu tố vĩ mô và tâm lý. Nhà đầu tư nên xác định rõ khung thời gian nắm giữ, tỉ lệ đòn bẩy (nếu vay margin) và chi phí cơ hội so với các tài sản khác, tránh dồn quá nhiều vốn vào bạc khiến danh mục kém cân đối.

*Vậy yếu tố nào khiến giá vàng, bạc có thể điều chỉnh?

- Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hoặc các ngân hàng trung ương bất ngờ chuyển qua thắt chặt hơn dự đoán (tăng lãi suất, giảm chính sách nới lỏng tiền tệ) sẽ nâng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý. Khi đó, dòng vốn sẽ bị rút bớt và tạo áp lực điều chỉnh giá.

Nếu chuỗi cung ứng cải thiện đột biến - như các mỏ bạc mới đi vào hoạt động, hoặc Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu - nguồn hàng tăng lên sẽ làm dịu tình trạng khan hiếm, kéo giá bạc và bạch kim giảm. Tương tự, đà tăng trưởng chậm lại của ngành năng lượng tái tạo hay ô tô điện sẽ giúp hạ nhiệt nhu cầu công nghiệp.

Khi nỗi lo về vai trò trú ẩn an toàn giảm, giá vàng và bạc có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.