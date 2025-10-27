Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng trên 40 triệu đồng/tháng

Đến sáng 27/10, đã có 13 ngân hàng công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, nhóm Big4 (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV) vẫn chưa hé lộ những con số cụ thể.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) được các nhà băng công bố, một số đơn vị đã tăng chi mức đãi ngộ cho nhân viên. Dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank - Mã: MBB). Tính đến cuối quý III, MBBank có 18.888 nhân viên, tăng 249 người so với đầu năm. 9 tháng đầu năm, chi phí cho nhân viên của “nhà băng” là hơn 8.296 tỷ đồng, trung bình chi phí cho mỗi nhân viên khoảng 49,1 triệu đồng/tháng.

Số nhân viên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ( Techcombank - Mã: TCB) là 12.527 người tính đến cuối tháng 9, tăng 679 nhân viên so với 1/1. Tuy nhiên, chi phí bình quân cho nhân viên giảm xuống 46,8 triệu đồng/người/tháng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) có 6.786 nhân viên, tăng 135 người so với đầu năm. Chi phí nhân viên bình quân của SHB đạt 41,2 triệu người/tháng, tương đương ACB.

Nguồn: Báo cáo tài chính

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) có 13.022 nhân viên tại ngày 30/9, giảm 268 người so với đầu năm. Số lượng nhân viên bình quân 9 tháng đầu năm đạt 13.156 người, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Chi phí bình quân cho nhân viên tăng 0,9% so với cùng kỳ, lên mức 41,2 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm cao trong ngành ngân hàng.

Sau 3 quý kinh doanh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã chi hơn 7.770 tỷ đồng cho nhân viên, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nhân viên là 27.696 người. Tính bình quân, nhân viên VPBank được trả mức thu nhập 31,3 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) có 3.270 nhân viên tại ngày 30/9, giảm 447 người so với đầu năm. Chi phí bình quân cho nhân viên đạt 27,1 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến cuối tháng 9, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) có 9.416 nhân viên, giảm 1.773 người so với thời điểm đầu năm. Số lượng nhân viên bình quân ngân hàng của ngân hàng giảm 8,2% so với cùng kỳ. Trung bình, mỗi nhân viên ngân hàng được chi 25,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2024.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) có 3.778 nhân viên, giảm 589 người so với đầu năm. So với cùng kỳ năm trước, chi phí bình quân cho nhân viên ABBank tăng 16%, lên 24,9 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) có 1.872 nhân viên, tăng 49 người so với đầu năm. 9 tháng đầu năm nay, chi phí cho nhân viên của nhà băng là 422.986 tỷ đồng, trung bình chi phí cho mỗi nhân viên gần 24,8 triệu đồng/tháng.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB), cuối quý III, số nhân viên là 1612 người, cuối năm ngoái gần 1.60 người. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí dành cho nhân viên khoảng 24,6 triệu đồng/người.