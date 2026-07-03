Cổ phiếu PNJ bị bán mạnh, hơn 10 triệu đơn vị “chất sàn”

Áp lực bán dâng cao ngay từ đầu phiên 3/7 khiến cổ phiếu PNJ nhanh chóng giảm hết biên độ, lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Ngay từ đầu phiên sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ lao dốc mạnh. Lực bán ồ ạt đẩy thị giá mã này nhanh chóng giảm hết biên độ xuống 58.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, lượng dư bán tại mức giá sàn có thời điểm lên tới hơn 10 triệu đơn vị, trong khi lực cầu gần như mất hút. Với diễn biến này, cổ phiếu PNJ lùi sâu về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Áp lực bán tháo xuất hiện sau khi thị trường đón nhận loạt thông tin liên quan ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ, còn được biết đến với tên gọi P-Lab.

Nguyên Giám đốc P-Lab bị bắt trong vụ buôn lậu kim cương

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng người nước ngoài tổ chức, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Một trong những nhân vật đáng chú ý trong vụ án là ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, nguyên Giám đốc P-Lab – doanh nghiệp giám định đá quý thuộc hệ sinh thái PNJ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá thấp.

Bằng kiến thức chuyên môn, ông Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, sau đó gắn mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị kiểm định độc lập và theo quy định không được kinh doanh những sản phẩm do chính mình kiểm định.

PNJ khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân

Tối 2/7, phía PNJ đã phát đi thông tin phản hồi về vụ việc. Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về quá trình điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, đồng thời xác nhận đây là nguyên Giám đốc P-Lab.

Theo PNJ, vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Công ty khẳng định tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra nhận định ngoài những nội dung đã được cơ quan chức năng công bố và sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab đồng thời cho biết hoạt động kiểm định vẫn được triển khai theo quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng và cơ chế kiểm soát nội bộ. Doanh nghiệp đã phân công nhân sự điều hành nhằm bảo đảm các dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trước khi cổ phiếu gặp biến động

Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán xuất hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của PNJ trước đó ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Trong quý 1/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 117% và là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Doanh thu bán lẻ trang sức tăng gần 22%, doanh thu bán sỉ tăng khoảng 34%, trong khi doanh thu vàng 24K tăng hơn 324% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu cao trong mùa Tết và ngày vía Thần Tài.

Tính đến cuối tháng 3/2026, PNJ vận hành 430 cửa hàng tại 31 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 37% và 21% so với kết quả năm 2025. Nếu hoàn thành, PNJ sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về quy mô doanh thu và lợi nhuận.