Cụ bà 86 tuổi lãi hơn 100 lần từ chứng khoán nhờ ôm một cổ phiếu suốt 15 năm

Cụ bà thẳng thắn thừa nhận bản thân không hề biết cách đọc biểu đồ kỹ thuật hay tính lãi trên bảng điện

Phiên giao dịch ngày 22/6 ghi dấu một cột mốc lịch sử làm chấn động thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip SK Hynix đóng cửa với mức tăng ấn tượng 5,7%, chính thức đẩy giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này lên hơn 2.082 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1.350 tỷ USD.

Con số này đã vượt qua mức định giá hơn 2.081 nghìn tỷ won của Samsung Electronics, nếu không tính đến cổ phiếu ưu đãi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, đế chế công nghệ Samsung đánh mất vị thế công ty niêm yết có giá trị lớn nhất xứ kim chi, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của SK Hynix trong siêu chu kỳ bán dẫn.

Đà tăng trưởng phi mã của SK Hynix không chỉ tái lập trật tự vốn hóa thị trường mà còn làm sống lại những câu chuyện đầu tư kinh điển. Điển hình nhất là trường hợp của bà Jeon Won-ju, một nữ diễn viên gạo cội 86 tuổi của làng giải trí Hàn Quốc. Khoản đầu tư vào SK Hynix được bà nắm giữ kiên định trong hơn một thập kỷ qua đang trở thành tâm điểm bàn luận của giới tài chính.

Theo các thông tin được tiết lộ từ tờ Chosun (Hàn Quốc), bà Jeon Won-ju đã gom mua cổ phiếu SK Hynix từ thời điểm năm 2011, kgi thị giá chỉ lình xình ở vùng 20.000 won mỗi cổ phiếu. Trải qua hơn mười năm bám trụ, mã chứng khoán này liên tục thiết lập các đỉnh cao mới. Gần đây nhất, thị giá thậm chí đã phá vỡ mốc 1,4 triệu won nhờ kỳ vọng lớn vào bức tranh lợi nhuận tương lai, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 2,36 triệu won. Với ﻿diễn biến này, so với mức giá mua vào được tiết lộ của nữ diễn viên, mức tăng gấp hơn 100 lần.

Điểm hấp dẫn nhất trong câu chuyện này nằm ở chiến lược đầu tư đi ngược số đông của bà. Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân thường được ví như những bầy kiến chăm chỉ, hàng ngày bận rộn phân tích biểu đồ kỹ thuật, theo dõi dòng tiền và giao dịch liên tục. Trái lại, bà Jeon Won-ju áp dụng triệt để nghệ thuật của sự chờ đợi. Bà thẳng thắn thừa nhận bản thân không hề biết cách đọc biểu đồ kỹ thuật và cũng không có thói quen kiểm tra tỷ suất lợi nhuận trên bảng điện sau khi giải ngân.

Chiến lược mua và nắm giữ của bà được xây dựng trên nền tảng niềm tin vững chắc vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ quyết định rót tiền xuất phát từ những trải nghiệm thực tế. Trong một lần đến trụ sở SK Hynix để diễn thuyết, bà đã có cơ hội dùng bữa và tiếp xúc trực tiếp với đội ngũ nhân sự. Việc tận mắt chứng kiến năng lực làm việc vượt trội của nhân viên và nền tảng hoạt động vững chắc của công ty đã củng cố hoàn toàn quyết định đầu tư. Bà quan niệm báo cáo tài chính hay các chỉ số kinh doanh trên giấy tờ không thể phản ánh hết sức mạnh nội tại của một tổ chức.

Triết lý đánh giá doanh nghiệp này còn được bà áp dụng một cách cẩn trọng thông qua việc quan sát ban lãnh đạo. Tại các kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên, thay vì chỉ chăm chú vào các con số kế toán, bà tập trung quan sát thái độ, biểu cảm và cách ứng xử của đội ngũ điều hành. Những chi tiết nhỏ này giúp bà đánh giá được sự chân thành và năng lực quản trị của giới tinh hoa. Bà khẳng định một khi đã tìm được doanh nghiệp sở hữu nền tảng tốt, nhà đầu tư tuyệt đối không nên bán tháo cổ phiếu chỉ vì những rung lắc ngắn hạn.

Để duy trì được chiến lược nắm giữ dài hạn, nguyên tắc quản trị nguồn vốn của bà vô cùng thực dụng. Bà khuyến nghị giới đầu tư chỉ nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, tức là khoản tiền không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay có nhu cầu sử dụng khẩn cấp. Chính việc giải ngân bằng tiền nhàn rỗi đã giúp tâm lý của bà không bị dao động bởi những nhịp điều chỉnh khắc nghiệt của thị trường, qua đó dễ dàng gồng lãi xuyên suốt một thập kỷ để tối đa hóa giá trị tài sản.

Sự kiên định phi thường này không chỉ mang lại quả ngọt trên thị trường chứng khoán mà còn giúp bà gặt hái thành công vang dội trong lĩnh vực bất động sản. Thực tế chứng minh, giá trị căn nhà của bà tại khu dân cư cao cấp Gugi-dong đã tăng gấp 20 lần so với thời điểm xuống tiền. Khối tài sản khổng lồ từ chứng khoán và bất động sản giúp bà trở thành khách hàng siêu VIP tại các định chế tài chính hàng đầu. Các công ty chứng khoán thường xuyên điều xe sang đến tận nhà để đưa đón bà, đi kèm nghi thức nhân viên xếp hàng cúi chào 90 độ tại chi nhánh.

Mặt khác, SK Hynix được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt AI toàn cầu. Làn sóng AI tăng tốc và các khoản đầu tư mạnh tay từ các đại gia công nghệ toàn cầu giups SK Hynix vì thế báo lãi hoạt động kỷ lục 23.500 tỷ won trong năm 2024.

Các nhà phân tích cho rằng SK Hynix hưởng lợi nhờ quyết định tiếp tục đầu tư vào HBM trong giai đoạn ngành chip nhớ suy thoái. Đến năm 2025, SK Hynix đã nắm 61% thị phần HBM toàn cầu, bỏ xa Samsung với 17% và Micron với 21%.

Theo các nguồn tin rò rỉ từ Reuters, SK Hynix hiện đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn sàn giao dịch Nasdaq để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trực tiếp tại Mỹ. Bước đi chiến lược này được kỳ vọng sẽ mở rộng tệp cổ đông quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của gã khổng lồ bán dẫn mới trong mắt giới tinh hoa tài chính toàn cầu, chính thức xác lập một kỷ nguyên mới thống trị bởi dòng máu SK Group.﻿