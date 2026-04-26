28 ngày địa ngục tại Meta: 8.000 người nín thở chờ tin sa thải, ai mất việc sẽ không được bồi thường, mất thưởng cổ phiếu

Meta vừa chính thức thông báo tới toàn thể nhân viên về một đợt cắt giảm quy mô lớn, đẩy hàng ngàn người vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan suốt một tháng ròng trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Bên trong nội bộ công ty, các diễn đàn đang tràn ngập sự lo âu xen lẫn những lời mỉa mai cay đắng. Các nhân viên gọi đây là 28 ngày địa ngục - quãng thời gian họ phải mòn mỏi chờ đợi để biết liệu mình có còn tên trong danh sách nhân sự hay không.

Theo thông báo từ Meta vào thứ Năm vừa qua, công ty dự kiến sa thải khoảng 10% nhân sự vào ngày 20/5, tương đương gần 8.000 nhân viên, đồng thời hủy bỏ 6.000 vị trí đang tuyển dụng.

Trong bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, Giám đốc Nhân sự Janelle Gale giải thích rằng việc cắt giảm này nhằm giúp công ty vận hành hiệu quả hơnvà bù đắp cho các khoản đầu tư khác. “Tôi biết điều này khiến mọi người phải sống trong sự mơ hồ gần một tháng trời, và đó là một cảm giác cực kỳ bất ổn”,bà Gale viết. “Thông thường, chúng tôi muốn chốt mọi chi tiết cụ thể trước khi công bố rộng rãi, nhưng vì thông tin đã bị rò rỉ, tôi muốn chia sẻ những gì có thể ngay lúc này”.

Phía dưới bài đăng của Gale, các nhân viên phản hồi bằng một hỗn hợp cảm xúc: từ những câu hỏi chất vấn, nỗi lo âu cho đến những lời đùa cợt đầy châm biếm. Trên Blind - ứng dụng ẩn danh dành riêng cho giới công nghệ - bầu không khí còn căng thẳng hơn.

Một bài đăng mang tiêu đề “28 ngày địa ngục” thu hút nhiều sự chú ý. Một người khác đặt câu hỏi: “Làm sao bạn có thể duy trì động lực làm việc trong tháng tới khi biết chắc chắn lệnh sa thải đang treo lơ lửng?”. Một câu trả lời đầy thực tế nhận được nhiều lượt tương tác: “Tôi đang tự tạo động lực bằng cách làm những việc có thể ghi vào CV để chuẩn bị cho công việc tiếp theo đây, haha”.

Kể từ khi Reuters đưa tin về kế hoạch sa thải quy mô lớn vào tháng 3, nhân viên Meta đã không ngừng đồn đoán về mức độ tàn khốc của đợt cắt giảm này. Đối với một số người, việc ban lãnh đạo chính thức thừa nhận chuyện sa thải lại đem đến một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Khi sự việc đã được bàn tán quá nhiều, một thông báo rõ ràng dù đau đớn vẫn giúp xoa dịu phần nào sự hoang mang.

Tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu rõ rệt. Một nhân viên chia sẻ với tờ Business Insider rằng họ cảm thấy bị ép phải tạo ra kết quả đột phá trong tháng tới, vì không ai biết đội nhóm nào sẽ bị khai tử.

“Tôi hơi stress về việc phải tạo ra tầm ảnh hưởng trong tháng này”, người này nói. Dù vậy, đây không phải lần đầu công ty cắt giảm nhân sự, nên họ chọn cách làm việc bình thường và chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. “Tôi luôn mặc định rằng mình chỉ cách lệnh sa thải 2 tháng, bất kể lãnh đạo nói gì. Vì thế, tôi cứ làm việc như mọi khi thôi”.

Về vấn đề quyền lợi, bà Gale xác nhận một tin buồn: những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ phải rời công ty trước đợt chi trả cổ phiếu ngày 15/8. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không nhận được khoản thưởng cổ phiếu này, trừ một số trường hợp đặc biệt do quy định tại địa phương.

Trên Blind, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Meta không đưa ra các gói hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện (buyouts) như Microsoft hay Google đã làm. Nỗi lo lắng bao trùm lên cả những người mới: “Đây là tuần làm việc đầu tiên của tôi. Có lẽ đây cũng là lời chào tạm biệt”, một tân binh viết.

Đáng chú ý, một số nhân viên cho rằng việc sống sót qua đợt thanh lọc này thậm chí còn đáng lo ngại hơn.

“Tôi cảm thấy bất an hơn nếu mình được giữ lại”, một người chia sẻ, gợi nhớ về nhiều đợt sa thải liên tiếp từ năm 2022. “Chúng ta đều biết rằng mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn cho những người ở lại. Họ sẽ phải gánh vác khối lượng công việc khổng lồ trong một môi trường đầy sợ hãi và u ám”.

Quyết định sa thải mới nhất của Meta không đơn thuần là một đợt thắt chặt chi tiêu, mà là một minh chứng nghiệt ngã cho sự chuyển dịch tàn khốc của giới Big Tech trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Dù doanh thu vẫn tăng trưởng ấn tượng, Meta lại chọn cách "thay máu" ngân sách, ưu tiên rót hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI hơn là duy trì đội ngũ nhân sự truyền thống. Điều này cho thấy một thực tế lạnh lùng: trong mắt các nhà điều hành, việc đầu tư vào máy móc giờ đây mang lại giá trị chiến lược cao hơn con người.

Cái gọi là 28 ngày địa ngục mà nhân viên đang phải trải qua chính là hệ quả của một kiểu quản trị đầy mâu thuẫn. Dù việc công bố sớm được coi là sự minh bạch sau khi thông tin bị rò rỉ, nhưng nó vô tình tạo ra một cuộc tra tấn tâm lý kéo dài. Việc để hàng ngàn con người sống trong cảnh chờ đợi suốt một tháng ròng không chỉ triệt tiêu động lực làm việc mà còn biến văn hóa công ty thành một đấu trường sinh tồn đầy lo âu.

Sau cùng, chiến lược của Mark Zuckerberg là một ván bài tất tay vào công nghệ tương lai. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho mức vốn hóa kỷ lục có thể là sự sụp đổ của một nền văn hóa doanh nghiệp từng là niềm mơ ước của thế giới. Meta đang tiến tới một cấu trúc tinh gọn hơn, hiệu quả hơn về mặt số liệu, nhưng cũng trở nên lạnh lẽo và thiếu đi sự gắn kết nhân văn - những giá trị vốn là nền tảng để tạo ra những sản phẩm sáng tạo đột phá.﻿

Theo: Business Insider, Reuters