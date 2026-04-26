Giá bạc hôm nay 26-4: Thêm một "ông lớn" vàng lấn sân bán bạc giữa lúc thị trường ảm đạm

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm sâu trong những ngày cuối tuần.

Ghi nhận ngày 26-4, các thương hiệu như Phú Quý, Ancarat và SBJ niêm yết bạc quanh mức 2,83 triệu đồng/lượng mua vào và 2,92 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đà giảm trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá bạc quốc tế ở mức 75,8 USD/ounce, giảm khoảng 6,1% so với tuần trước, sau khi đánh mất mốc 80 USD/ounce.

Giá bạc đi xuống trong bối cảnh nhiều yếu tố gây áp lực. Đồng USD duy trì ở mức cao, với chỉ số DXY Index quanh 98,5 điểm, trong khi giá dầu thô giữ trên ngưỡng 105 USD/thùng.

Diễn biến này khiến dòng tiền đầu tư vào kim loại quý suy yếu, đặc biệt là bạc – vốn có biên độ biến động mạnh hơn vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải là công ty vàng mới nhất gia nhập thị trường bạc

Dù sức hút giảm, thị trường bạc trong nước vẫn ghi nhận thêm doanh nghiệp tham gia. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sẽ chính thức mở bán các sản phẩm bạc trên toàn hệ thống từ ngày 28-4.

Doanh nghiệp này giới thiệu dòng sản phẩm bạc tích lũy 999 Ngân Gia Bảo Đông Sơn và bộ sưu tập Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng như một kênh tích sản mới.

Các sản phẩm được thiết kế đa dạng về trọng lượng, từ 1 lượng, 3 lượng, 5 lượng, 10 lượng đến 1 kg, hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trước đó, Tập đoàn DOJI cũng đã tham gia thị trường bạc từ dịp Thần Tài 2026. Cùng với các thương hiệu quen thuộc như Phú Quý, Ancarat, SBJ, thị trường bạc đang dần trở nên sôi động hơn về nguồn cung sản phẩm, dù nhu cầu đầu tư ngắn hạn có dấu hiệu chững lại.

Liên quan đến giá bạc, theo dự báo mới nhất trên Kitco, bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại StoneX, cho rằng giá bạc hiện chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là các diễn biến tại eo biển Hormuz và khu vực Trung Đông. “Giá bạc biến động mạnh hơn vàng, nhưng vẫn đi cùng xu hướng và chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng cho đến khi căng thẳng dịu bớt” - bà nhận định. Chuyên gia cũng cho rằng trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dòng tiền từ các quỹ lớn chưa quay lại thị trường, trong khi các quỹ ETF gần đây có xu hướng bán ròng kim loại quý. Trong bối cảnh đó, thị trường bạc được đánh giá sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, dù vẫn có tiềm năng dài hạn nếu các yếu tố vĩ mô thay đổi tích cực.



