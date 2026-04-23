Giá bạc lại mất mốc 80 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.886.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.975.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 76,9 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 79,3 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:16 ngày 23/4.

Giá bạc thỏi trong nước đã giảm 3 phiên liên tiếp, mất mốc 80 triệu đồng/kg. Tính từ mức đỉnh 123 triệu đồng/kg vào ngày 29/1, giá bạc đã giảm khoảng 45 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống còn 76 USD/ounce, tiếp tục biến động mạnh do thị trường phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng ở Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đang diễn ra, điều này đã khiến giá năng lượng tăng cao và rủi ro lạm phát gia tăng.

Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát tuyến đường thủy này, hạn chế gần như toàn bộ giao thông quốc tế và được cho là đã bắn vào các tàu thương mại trong tuần này.

Mỹ cũng duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran để gia tăng áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo, một động thái mà Tehran lên án là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn hiện tại sẽ được duy trì vô thời hạn khi Washington chờ đợi một đề xuất hòa bình mới từ Iran.

Kim loại này đã phải chịu áp lực liên tục kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, khi giá năng lượng tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương. Giá bạc hiện đã giảm khoảng 17% kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Theo giới phân tích, trong trung và dài hạn, giá bạc có thể hướng tới vùng 90 - 135 USD/ounce nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì. Tuy nhiên, kịch bản điều chỉnh về vùng 55 USD/ounce vẫn có thể xảy ra nếu thị trường chịu áp lực từ chính sách tiền tệ hoặc suy giảm nhu cầu.﻿