Xếp thứ 67, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt tỷ phú Jack Ma

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes , tính đến sáng 23/4, ông Phạm Nhật Vượng -Chủ tịch Vingroup - đang sở hữu 33,9 tỷ USD, tăng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 67 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.

Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua nhiều tên tuổi đáng chú ý như tỷ phú Jack Ma (28,4 tỷ USD), bà MacKenzie Scott - vợ cũ ông Jeff Bezos (32,3 tỷ USD) hay bà Melinda French Gates - vợ cũ ông Bill Gates (30 tỷ USD).

Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao do cổ phiếu VIC tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 207.200 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch 22/4. Cùng nhóm “họ Vin”, Vinhomes (VHM) cũng tăng hơn 5%, Vincom Retail (VRE) tăng trên 3% và Vinpearl (VPL) tăng gần 2%.

Cổ phiếu VIC cao chưa từng có đã đẩy vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 1,6 triệu tỷ đồng - mức kỷ lục đối với một công ty niêm yết tại Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức hôm qua 22/4, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng, với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu.

Đây cũng là mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục của tập đoàn.

Từ lâu, ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành cái tên quen thuộc trong danh sách tỷ phú USD của Forbes . Không chỉ là người giàu nhất Việt Nam, Chủ tịch Vingroup đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, vị trí của các tỷ phú USD Việt Nam trên bảng xếp hạng của Forbes như sau: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT VietJet Air - sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.050 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) - Phó Chủ tịch Vingroup - sở hữu 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.182.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện sở hữu 2,8 tỷ USD, xếp thứ 1.490.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.636.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank - sở hữu 2,3 tỷ USD và hiện đứng thứ 1.812 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.183 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, hiện có 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.189 thế giới.